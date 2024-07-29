Сообщается о 14 пострадавших.

В понедельник, 29 июля, около 12:00 на крупнейшем химическом заводе Германии произошел взрыв. Речь идет о производстве BASF SE в Людвигсхафене, пишет Bild.

Произошел взрыв с последующим пожаром на заводе в южной части площадки BASF SE в Людвигсхафене, говорится в пресс-релизе отдела корпоративных коммуникаций концерна.

Отмечается, что уже известно о 14 пострадавших. Причина взрыва выясняется, над городом нависло огромное облако дыма. По сообщению компании, на территории завода и за его пределами ездят автомобили экологического мониторинга.

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Позже в BASF объявили дополнительную информацию: "Пожар был ликвидирован пожарной командой завода BASF. 14 сотрудников получили легкие ранения в результате инцидента и находятся в заводской машине скорой помощи в качестве меры предосторожности.

Городские власти и пожарная служба объявили предупреждение об опасности, поскольку выделяются пожарные газы. Людей просят объезжать пострадавшие районы, держать окна и двери закрытыми, а также выключить системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

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