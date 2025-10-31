Опросы показывают, что Украина вновь становится приоритетом для республиканцев.

Опросы показывают, что поддержка президента Украины Владимира Зеленского среди американских граждан-избирателей Дональда Трампа растет после снижения до критического минимума в начале этого года.

Как пишет The Wall Street Journal, в марте 2022 года 67% избирателей Трампа положительно относились к Зеленскому. Однако из-за российской дезинформации, направленной против него, обвинений Трампа и собственных ошибок украинского президента этот показатель упал до 19% к марту 2025 года.

Однако сейчас Зеленский изменил тактику, и это более чем удвоило его рейтинг среди избирателей Трампа за последние семь месяцев, отмечает WSJ.

"С июня опрос, проведенный Ukraine Freedom Project, показал 22-процентный рост поддержки военной помощи среди религиозных консерваторов и 18-процентный рост среди республиканцев, еженедельно посещающих церковь… Почему это важно? Наш опрос республиканцев на праймериз в октябре показал, что 78% республиканцев, которым нравится Зеленский, также выступают за военную помощь Украине", - пишет издание.

Путин оказал Зеленскому услугу

Как отмечает издание, благодаря более стратегическим коммуникациям Зеленского, республиканцы ясно понимают, кто препятствует дипломатии Трампа. В результате около 64% ​​избирателей-республиканцев считают Путина препятствием к прекращению огня, и лишь 13% указывают на Зеленского.

Действия Путина наконец показали республиканцам, что Россия представляет собой угрозу, пишет WSJ. Так, 92% избирателей-республиканцев на праймериз обеспокоены вторжением российских беспилотников в Европу. Кроме того, 76% обеспокоены тем, что Россия или Китай могут атаковать США с помощью беспилотников.

Для закрепления успеха Зеленскому необходимо продолжать побеждать и говорить о победе с консервативными СМИ.

Так, только 11% избирателей-республиканцев считают, что Украина победит, до того, как узнают об украинских успехах.

"У Украины едва ли есть собственный флот, и она уничтожила 35% Черноморского флота России. Удары Украины по территории России уничтожили до 27% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Операция "Паутина" вывела из строя российские самолёты на 7 миллиардов долларов на четырёх авиабазах с помощью украинских беспилотников на 100 000 долларов. Получив такую ​​информацию, половина республиканцев признают победу Украины, а 85% из них выступают за военную помощь Украине", - пишет WSJ.

Трамп и война в Украине

Ранее Трамп снова заявил, что война между Украиной и Россией будет урегулирована, но он признал, что недооценил насколько тяжело это будет.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что трудно делать прогнозы о сроках окончания войны в Украине, однако сейчас настал момент, когда в интересах и России, и Украины прекратить боевые действия.

