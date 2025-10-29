Американский лидер признал, что недооценил, насколько трудным может на самом деле быть путь к миру.

Президент США Дональд Трамп уверен, что война между Украиной и Россией будет урегулирована. Впрочем, он признал, что недооценил насколько тяжелым будет путь к миру.

Об этом Трамп заявил во время речи на обеде руководителей стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

По его словам, российско-украинская война - единственный конфликт, который ему до сих пор не удалось завершить, хотя он считал это самой простой задачей из-за "теплых отношений с Путиным".

"Мы завершили восемь конфликтов. Единственный, который пока не урегулирован - Россия и Украина", - заявил он.

Американский лидер уверен, что он непременно будет урегулирован:

"Я думал, с этим будет проще всего - из-за моих теплых отношений с президентом (российским правителем Владимиром, - УНИАН) Путиным. Оказалось не все так просто. Но все равно - это будет сделано".

Другие заявления Трампа о войне

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп в очередной раз заявил, что ему удалось завершить восемь войн. Он уверен, что российско-украинская война станет девятой, которую ему удастся урегулировать.

"Я урегулировал восемь войн, и девятая приближается. Я верю, что в войне между Россией и Украиной это произойдет", - сказал он во время общения с журналистами на борту Air Force One.

Несколькими днями ранее Трамп заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину стоит завершить войну, которую он начал против Украины, а не показательно испытывать ракеты.

