Журналисты связывают запрет на продажу книги с задержанием издателя Андрея Янушкевича, которого преследует режим узурпатора лукашенко.

В Беларуси снимают с продажи роман-антиутопию "1984" Джорджа Оруэлла о тоталитарном государстве.

Соответствующий приказ об изъятии книги получили издатели, сообщает независимое белорусское издание "Наша Нива".

"Снять с продажи все версии книги Оруэлла Д. "1984". Об исполнении будет сообщено не позднее 19 мая", – говорится в приказе.

Пока что белорусские книжные магазины еще продают данный роман английского писателя.

Журналисты издания "Наша Нива" заявили, что имеют копию приказа о запрете продажи книги, но не публикуют документ из соображений безопасности людей, которые его передали. "Наша Нива" также не знает, сколько книжных магазинов и издательств получили такой приказ.

"1984" - роман Джорджа Оруэлла, написанный в 1948 году. Характер книги - антиутопия, речь идет об осуждении тоталитарных режимов.

В Беларуси "1984" стал лидером продаж во многих книжных магазинах и оказался на 4 месте в списке бестселлеров в государственной сети "Белкнига".

"Редкий случай для книги, которая впервые вышла много десятилетий назад. И отражение того, как люди воспринимают процессы, происходящие в стране", – пишет "Наша Нива".

Журналисты издания связывают запрет на продажу книги с задержанием издателя Андрея Янушкевича, которого преследует режим узурпатора лукашенко.

Справка УНИАН: В антиутопии "1984" речь идет о вымышленном тоталитарном государстве Океания, где общество живет строго по приказам партии. Прототип Океании - СССР. Главный в государстве - "Старший брат", а лозунги партии: "Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – это сила".

События романа разворачиваются вокруг Уинстона Смита, который не попал под пропаганду и бунтует против партии. Сюжет "1984" словно описывает современные Россию и Беларусь, по мнению многих литераторов.

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