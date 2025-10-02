По словам пресс-секретаря Кремля, передача разведывательных данных Украине от США является "очевидной".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что США и НАТО уже регулярно предоставляют Украине разведывательные данные, комментируя сообщения о том, что Вашингтон предоставит Киеву информацию о российских энергетических объектах. Об этом он сказал в комментарии журналистам, цитирует Reuters.

"Соединенные Штаты Америки регулярно передают Украине разведданные в режиме онлайн. Поставка и использование всей инфраструктуры НАТО и США для сбора и передачи разведданных украинцам является очевидным", - подчеркнул Песков.

Что этому предшествовало

Ранее The Wall Street Journal и Reuters сообщили, что США предоставят Украине разведданные об объектах энергетической инфраструктуры большой дальности на территории РФ. Также Америка рассматривает возможность отправки в Киев ракет, которые могут быть использованы для таких атак. Речь идет о поставках крылатых ракет "Tomahawk" и "Barracuda". Однако окончательное решение еще не принято.

В то же время The Telegraph писал, что одобрение передачи разведданных произошло незадолго до того, как президент США Дональд Трамп предположил, что Украина может вернуть себе все земли, оккупированные РФ. Это стало резким риторическим сдвигом в пользу Киева.

"После того, как я увидел экономические проблемы, которые война вызывает в России, я считаю, что Украина при поддержке Европейского Союза находится в положении, когда может сражаться и выиграть, вернув всю Украину в ее первоначальных границах", - заявил тогда американский лидер.

