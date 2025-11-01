Ограбление Лувра: еще двое подозреваемых получили обвинения

Одна из подозреваемых - женщина, она плакала в суде и говорила, что боится за свою жизнь.

Двум из пяти подозреваемых в ограблении Лувра, которых арестовали в среду, было предъявлено обвинение. Об этом в субботу, 1 ноября, сообщила прокурор Парижа Лора Бекко, пишет Bloomberg.

Одного из подозреваемых, который уже имеет судимость за кражи, обвинили в организованной краже и преступном сговоре. Он остается под стражей до слушания дела. Второму подозреваемому предъявлено обвинение в соучастии. Оба подозреваемых, в возрасте 37 и 38 лет соответственно, отрицали причастность к ограблению. Однако оба будут находиться под стражей.

По данным сайта bfmtv.com, одна из этих подозреваемых - 38-летняя женщина. В суде она плакала и говорила, что боится за свою жизнь и жизнь своих детей, с которыми проживает в пригороде на севере Парижа.

Другие три человека, арестованных в среду, были освобождены, сообщила прокурор Лор Беккуо в своем заявлении.

Расследование ограбления Лувра - последние новости

Как писал УНИАН, четверо из арестованных в среду подозреваемых планировали попасть на футбольный матч. Арест был произведен прямо в очереди. Один из этих подозреваемых попал в поле зрения полиции, поскольку оставил на месте преступления ДНК.

Ранее прокуроры предъявили обвинения двум другим мужчинам 34 и 39 лет, которые были арестованы в минувшие выходные. Двое мужчин частично признали свою причастность к преступлению и остаются в тюрьме. Похищенные драгоценные вещи стоимостью 88 миллионов евро до сих пор не найдены.

Всего было похищено восемь предметов . Среди них ожерелье и серьга из коллекции Марии-Луизы, а также ожерелье, пара сережек и тиара из коллекций Марии-Амели и Гортензии. Также были похищены две броши, бант для лифа и тиара из коллекции императрицы Евгении.

