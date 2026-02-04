От европейских армий толку никакого, Украина будет воевать сама, - Луценко

По мнению военного, риск войны с РФ для Украины сохранится даже при вступлении в НАТО.

Во время своего визита в Киев Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что в разговорах о гарантиях безопасности для Украины речь, среди прочего, идет о том, что ВСУ станут первой линией обороны в случае агрессии, а вторым уровнем - "Коалиция желающих", к которой потенциально могут присоединиться США. О реалистичности и эффективности такого подхода УНИАН поговорил с Игорем Луценко, командиром подразделений операторов беспилотников, основателем Центра поддержки аэроразведки.

Насколько реалистичен подход, при котором первой и фактически главной гарантией безопасности Украины остаются сами ВСУ? Достаточно ли этого для сдерживания России? А что с войсками союзников?

Европейские силовые структуры, в частности, их вооруженные силы, показали себя неспособными защищать свои интересы. Что видно на примере Гренландии: даже когда речь о стране Европы и члене НАТО. То есть они вообще не настроены на какой-либо конфликт. Поэтому надеяться на них нельзя.

Что уж говорить о США, которые сейчас взяли курс дружбы с Россией против Китая. Эта стратегия для них гораздо ценнее, чем возможные проблемы Украины.

По этим соображениям вся эта пирамида или матрешка, как ее называют, гарантий безопасности нам никоим образом не поможет.

Что, с военной точки зрения, может означать участие "Коалиции желающих" после мирного соглашения? Мы можем получить какие-то учебные миссии, военное присутствие, противовоздушную оборону? Где граница между поддержкой и прямым сдерживанием России?

То, что от них можно получить, - это любая небоевая помощь. Они могут нам, например, строить свой "Старлинк". То есть спустя несколько лет у Украины может быть аналогичная система. Какие-то добровольцы - это понятно. Но боевое – точно нет. У них можно просить профинансировать средства ПВО, которые интегрируются в наши вооруженные силы. Это почти участие в войне, но очень лайтовое. Но солдат – не будет.

Более того, и самое главное, что я хочу сказать: на самом деле, от них толку никакого. С той концепцией, которая у них есть, они не готовы пока что вообще хоть как-то быть нам полезными. По многим-многим причинам, но одна из главных - старые военные хотят воевать по-старому.

Может ли размещение западных войск в Украине, даже в ограниченном формате, стать фактором, который остановит повторную агрессию России, или Кремль способен проигнорировать это?

Слабо способен. Мы видели, насколько сейчас в Европе шаткие электоральные позиции сторонников Украины. Через некоторое время во Франции может выиграть Ле Пен, в Германии - "АДГ". И этого достаточно, чтобы всё развалилось.

Тогда никто никого не направит?

Да. Допустим, Германия отзывает своих. И тогда все остальные говорят: "Да, извините, мы не можем, у нас не хватает. Мы тоже ушли".

Но наличие иностранных военных у нас как-то остановит Кремль от удара по Украине? Потому что там могут находиться иностранные граждане, той же Германии.

В зависимости от того, какое будет настроение Кремля. Это, скажем так, во многих случаях может их и не остановить. Потому что понятно, что на передовой этих военных не будет.

Более того, есть много случаев, когда гибнут те же российские военные. Когда погибли "вагнеровцы" в Сирии, никто же не объявлял войну Америке. Хотя это был явно удар по ним. Есть традиция замалчивания каких-то вещей, и все.

Можно ли считать озвученную Рютте многоуровневую модель гарантий безопасности достаточно сильной, чтобы Россия "никогда больше не пыталась атаковать", как он говорил, или без формального членства в НАТО риск повторной войны все равно сохраняется?

Риск будет сохраняться даже при вступлении в НАТО. Россия четко выбила США из НАТО, и считает, что НАТО теперь их чуть ли не добыча. Это, в определенном смысле, даже правда.

Если после подписания мирного соглашения Россия снова атакует Украину, кто и как реально будет воевать? Не окажется ли, что все гарантии ограничатся "глубокой озабоченностью"? Как на это смотрят военные?

Нигде не будет прописано, что кто-то будет воевать. И, конечно, никто не будет воевать. Это и так ясно. И даже по финансированию: если во Франции будет Ле Пен, - она ничего не будет финансировать, "Альтернатива для Германии" тоже. Они скажут: "Нам очень неприятно, что здесь такое рядом, но что поделаешь. Главное, чтобы не было войны".

Игорь Луценко – военнослужащий, аэроразведчик, писатель, основатель и редактор интернет-изданий, общественный деятель движения за сохранение исторической застройки города Киева, экономист по образованию. Активист Евромайдана. Народный депутат 8-го созыва, избранный по списку партии "Батькивщина" (третий номер в партийном списке). В 2015 году основал Центр поддержки аэроразведки. С 24 февраля 2022 года – служит в ВСУ, аэроразведчик 72 ОМБР, с 2023 года – инструктор боевого отряда 190 учебного центра.

