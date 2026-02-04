Потребности растут: шведская компания Saab планирует выпускать 36 истребителей Gripen в год

Компания готова производить самолеты и в других странах.

Шведская компания Saab планирует значительно расширить свои производственные мощности для выпуска новейшей модификации истребителя Gripen E/F. Как сообщил руководитель отдела маркетинга программы Gripen Микаэль Францен, компания планирует выпускать 36 новых истребителей в год, передает FlightGlobal.

"Мы уже начали инвестировать значительные средства в увеличение производственных мощностей", - подчеркнул он.

По словам Францена, чтобы удовлетворить растущий спрос и существующие тендерные возможности, производство Gripen может превысить цифру в 36 единиц, хотя он отказался называть конкретное количество.

В издании отметили, что часть таких мощностей будет расположена за пределами главного сборочного завода компании в Линчепинге (Швеция).

В частности, бразильский сборочный завод, который используется Embraer в партнерстве с Saab, планирует поставить свой первый Gripen в первом квартале 2026 года. Это первый сверхзвуковой истребитель, который был произведен в Латинской Америке.

Такой самолет передадут бразильским ВВС - первому заказчику Gripen E/F, которые уже эксплуатируют истребители, построенные в Швеции.

"Дополнительные твердые заказы от Таиланда, Колумбии и шведских ВВС дают Saab комфортную стартовую позицию для поиска других перспективных возможностей в Португалии, Филиппинах, Перу и Украине. Но без сомнения, наиболее ожидаемой возможностью для Gripen является Канада, где правительство пересматривает свои планы по закупке 88 американских самолетов Lockheed Martin F-35A - под влиянием экспансионистской риторики и торговых санкций со стороны Вашингтона", - подчеркнули в FlightGlobal.

Поэтому компания Saab предложила производить самолеты Gripen в Канаде, разрабатывая их вместе с местным партнером, как это было сделано в Бразилии.

По словам Францена, как завод в Бразилии, так и гипотетическое производство в Канаде, будут обслуживать экспортных клиентов, а не только выполнять соответствующие внутренние заказы.

Несмотря на то, что американский самолет предлагает повышенную живучесть благодаря стелс-платформе, Францен подчеркнул, что Gripen предлагает более низкие эксплуатационные расходы, высокий уровень доступности и конструкцию, специально разработанную для суровых холодных погодных условий.

"Gripen предоставит Канаде боевую массу. Канада, как и Швеция, имеет арктические условия, поэтому мы знаем, что Grippen очень хорошо подойдет Канаде", - сказал он.

Gripen для Украины - последние новости

Как писал УНИАН, Украина может быстрее получить истребители Gripen. В частности, речь идет о том, что политические амбиции Перу невольно устранили конкурента за дефицитные шведские истребители, позволив Украине рассчитывать на более сжатые сроки их получения.

Также сообщалось, что Украина и Швеция обсудили передачу Gripen и ракет Meteor. Как стало известно, Швеция готовит один из крупнейших пакетов помощи в области безопасности для Украины, в который входят ПВО, радары от Saab, системы радиоэлектронной борьбы и дроны - в частности для дальнобойных ударов (deep strike).

