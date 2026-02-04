Путин выразил готовность к дальнейшему братанию с Китаем

Он убежден, что сотрудничество РФ и Китая стабилизирует мир.

Внешнеполитическая связь Москвы и Пекина остается стабилизирующим фактором. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином, сообщает Sky News.

"В условиях растущей турбулентности в мире внешнеполитическая связка Москвы и Пекина остается важным стабилизирующим фактором. Готовы продолжать тесную координацию по глобальным и региональным вопросам как на двустороннем треке, так и на международных площадках - в ООН, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и других, где российско-китайский тандем играет ключевую роль", - заявил он.

Сотрудничество РФ и Китая

Как сообщалось, недавно лидер Китая Си Цзиньпин пообещал ни на кого не нападать. Он заявил, что Китай никогда не начинал войны и не оккупировал ни сантиметра территории другого государства. И на данный момент цели развития Китая абсолютно мирные.

Видео дня

"Китай всегда придерживался пути мирного развития, никогда не начинал войны и не оккупировал ни сантиметра территории другой страны. Независимо от того, насколько Китай будет развиваться, он никогда не будет угрожать другим странам", - заявил лидер КНР на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

А в ноябре прошлого года Си Цзиньпин заявил, что намерен расширить экономические связи с Россией. Он выделил такие отрасли, как энергетика, сельское хозяйство, аэрокосмическая промышленность, цифровая экономика и экологически чистое развитие, в которых страны могут развивать сотрудничество и стимулировать новые двигатели роста.

В совместном коммюнике страны согласились "укреплять сотрудничество во всех сферах и адекватно реагировать на внешние вызовы". Россия также подтвердила свою приверженность принципу "единого Китая" и противодействие "независимости Тайваня".

Вас также могут заинтересовать новости: