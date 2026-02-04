Украина сможет удвоить свой ВВП: Рубио назвал сроки

По его мнению, достичь такого показателя Украина сможет с помощью правильных экономических шагов.

Украина имеет большой экономический потенциал и способна удвоить свой ВВП в течение следующего десятилетия. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает "Новости Live".

"Критические минералы - это часть экономического процветания страны и ее будущего. Эта война когда-нибудь закончится, и когда это произойдет, Украине нужно будет использовать все свои ресурсы для восстановления", - сказал он.

Рубио подчеркнул, что Украина имеет огромный экономический потенциал и может удвоить свой ВВП в течение следующего десятилетия "с помощью правильных экономических шагов".

Видео дня

"И мы считаем это частью длительного мира. Поэтому много работы и планирования уже сделано заранее. Надеемся, это удастся реализовать сразу после завершения войны", - добавил госсекретарь США.

ВВП Украины - последние новости

Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2026 году из-за российских атак по энергетической инфраструктуре. По словам главы НБУ Андрея Пышного, в конце 2025 года экономика оживилась благодаря более активному сбору урожаев и наращиванию бюджетных расходов. В то же время из-за разрушения логистики и большего, чем ожидалось, дефицита электроэнергии НБУ несколько снизил оценку роста реального ВВП в 2025 году - до 1,8%.

По предварительным оценкам, в 2025 году реальный ВВП Украины вырос на 2,2%. Как отметила директор Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики Наталья Горшкова, рост ВВП был несколько меньше, чем ожидали в правительстве, но в целом экономика в очередной раз продемонстрировала устойчивость.

Вас также могут заинтересовать новости: