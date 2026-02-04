'Стратегия Путина не срабатывает': Bild назвал две крупные неудачи РФ этой зимой

Немецкий аналитик считает, что Россия терпит неудачу в войне.

Зимний террор Путина против гражданского населения Украины "не срабатывает", а на фронте российское наступление "в основном захлебнулось". Такое мнение высказал военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке.

Он отметил, что этой зимой Путину наконец удалось хотя бы частично реализовать его давнюю цель – "загнать всех украинцев во тьму и холод" в надежде принудить их к капитуляции. В то время, как Россия наращивает производство ракет и "террористических дронов", Украина "почти полностью израсходовала все ракеты ПВО".

"Тем не менее стратегия Путина не срабатывает. Несмотря на ежедневный террор против миллионов людей, большинство украинцев остаются стойкими и НЕ требуют от своего правительства – как этого добивается Россия – капитуляции на фронте и отказа от Донбасса", – заявляет Рёпке.

Видео дня

Успехи агрессора на фронте также ему кажутся весьма сомнительными. Аналитик отмечает, что ежедневно Россия теряет сотни солдат "от украинских дронов, холода и голода". И в итоге, за последние две недели российская армия смогла захватить "лишь три небольших деревни" в Запорожской области. В это же время на Донбассе фронт "остаётся относительно стабильным", а на Харьковщине российский Генштаб и вовсе начал просто выдумывать захват городов и деревень.

"В целом российское наступление к концу четвёртого года войны в основном захлебнулось – несмотря на массированный террор против гражданского населения и морозы, а также благодаря эффективной украинской обороне. Как бы жестоко ни действовала Россия, сломить волю Украины к сопротивлению и её линию фронта Путин не может", - резюмирует Рёпке.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что российский Генштаб якобы поставил цель полностью захватить Донецкую область к апрелю. А после этого россияне хотят пойти на Запорожье и Херсон.

Тем временем социологические опросы показывают, что к исходу четвертого года войны все больше украинцев согласны обменять Донбасс на мир. Но только при наличии надежных гарантий безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: