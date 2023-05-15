Чешская еврокомиссар Вера Юрова отметила, что репутация Венгрии страдает.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавски жестко отреагировал на сравнение премьер-министра Венгрии Виктора Обрана Европейского союза с планами Гитлера. Он указал, что никто не заставляет Будапешт оставаться частью европейского сообщества.

"Никто не заставляет венгров быть частью этого сообщества, если они чувствуют себя некомфортно", - цитирует главу МИД Чехии Липавски издание Euractiv.

В свою очередь чешская комиссар ЕС Вера Юрова сообщила, что представители Венгрии избегают фотографий с ней в Брюсселе, чтобы не столкнуться с "преследованием дома". По ее словам, репутация официального Будапешта страдает от каждого такого заявления. Кроме того, Юрова указала, что у нее "давние сомнения" по поводу демократичности Венгрии.

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В то же время она подчеркнула, что, несмотря на риторику Орбана, некоторые венгерские дипломаты по-прежнему открыты для возможного компромисса по вопросам, требующим единогласия на уровне ЕС, таким как санкции.

"А еще есть профессиональные и трудолюбивые венгерские чиновники, которые ведут с нами переговоры о введении реформ в судебной системе или государственных закупках", - сказала Юрова, добавив, что подход венгерских чиновников показывает, что стране "отчаянно нужны деньги".

Скандальное заявление Орбана про ЕС - что сказал премьер Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обрушился с критикой на Европейский союз. Он обвинил ЕС в экономическом спаде и выступил против глубокой поддержки оружием и деньгами обороняющейся Украины.

Стоит отметить, что венгерское правительство финансово зависи от помощи Евросоюза. Антиевропейская риторика Орбана усилилась после того, как Брюссель усилил финансовое давление. Так, у Будапешта возникли проблемы с получением более 30 миллиардов долларов из-за корупции.

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