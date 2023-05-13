Орбан, один из друзей Путина, неоднократно отличался антиукраинскими заявлениями.

Премьер Венгрии Виктор Орбан, правительство которого во многом финансово зависит от помощи ЕС, обрушился с критикой на Европейский блок.

Как пишет Bloomberg, в своей речи в одном из культурных городов ЕС Веспрем пророссийский венгерский лидер обвинил Евросоюз в экономическом спаде и за его глубокую поддержку оружием и деньгами обороняющейся Украины.

"Современная форма европейского сотрудничества была обусловлена двумя миссиями: мир и благосостояние. Если он не может выполнить две свои первоначальные миссии, то какой смысл в ЕС?" - поинтересовался Орбан.

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Издание отмечает, что антиевропейская риторика Орбана усилилась после того, как Брюссель усилил финансовое давление на его страну. Ранее Евросоюз приостановил помощь Венгрии на сумму более 30 миллиардов долларов из-за корупции в правительстве страны.

Орбан и Россия - позиция Венгрии по войне в Украине

Орбан, один из друзей Путина, неоднократно отличался антиукраинскими заявлениями. Он пугал, например, победа Украины приведет к применению Россией ядерного оружия. Неоднократно венгерский премьер утверждал, что ЕС должен снять санкции, наложенные на РФ, так как эти меры якобы углубили рецессию в Венгрии.

Также Орбан призывал ЕС рассмотреть вопрос о прекращении помощи Украине как способе положить конец войне, что, по словам критиков, фактически призывало к капитуляции Украины.

Более того, Орбан уже не скрывает, что сам имеет к Украине территориальные претензии, и называл Украину "экономически несуществующей страной".

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