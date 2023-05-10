Эти самолеты могли бы существенно помочь Украине в контрнаступлении, считает Павел.

Чехия передаст Украине два ЗРК "КУБ" и соответствующие к ним ракеты, заявил президент страны Петр Павел в радиоэфире 10 мая. По его словам, целесообразно также рассмотреть возможность передачи Украине чешских истребителей L-159, пишет České noviny.

Павел повторил, что Чехия уже предоставила Украине около сотни танков и такое же количество бронетранспортеров. Но ВСУ все еще нужно усиление мощностей ВВС для подготовки к решающей фазе войны.

Он напомнил, что западные страны до сих пор воздерживаются от предоставления современных истребителей, поскольку подготовка к их использованию занимает относительно много времени, а также потому, что машины содержат секретные системы. Страны-союзники не хотят, чтобы эти устройства попали в руки России. "Но я знаю, что переговоры продолжаются, и давайте удивимся, если в итоге Украина получит несколько F-16, возможно, с демонтированной частью этой техники", - отметил он.

Видео дня

По словам Павела, решающим фактором для Украины является обеспечение достаточным количеством бронетехники и боеприпасов. "Это то, чего не хватает Украине, потому что решающая часть сражения должна будет пройти на земле", - сказал он.

Сейчас же "в стадии поставки" находятся два ЗРК "КУБ" с относительно большим количеством ракет, которые Украина может сразу использовать, так как у нее есть обученные для такого типа техники бойцы.

На вооружении чешской армии "КУБы" заменят израильские ракетные комплексы SPYDER.

Чехия также может предоставить боеприпасы не только из собственных ресурсов, но и из ресурсов третьих стран. "Стоит задуматься, может быть, могли бы мы предоставить Украине наши самолеты L-159 с определенным видом и перспективой на перевооружение, ведь даже они, как самолеты непосредственной авиационной поддержки, могли бы существенно помочь Украине в контрнаступлении", - добавил Павел.

L-159 - что за самолеты

L-159 - учебно-тренировочные и учебно-боевые самолёты (лёгкие многоцелевые штурмовики), находящиеся на вооружении чешской армии. В январе 2023 года компания Aero Vodochody завершила и модернизацию последнего из 16 L-159 из состава ВВС Чехии.

Самолет может брать до 2,4 тонны боевой нагрузки, которые могут распределяться по семи узлам внешней подвески. В набор вооружения могут входить как неуправляемые, так и управляемые авиабомбы. Также - ракеты "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder или ракеты "воздух-земля" AGM-65 Maverick. При этом боевой радиус составляет 790 км, а максимальная скорость - 920 км/ч.

Вас также могут заинтересовать новости: