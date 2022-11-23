Российский политолог заявил, что "русских там много", и самая большая граница у РФ именно с Казахстаном.

В эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" политолог Дмитрий Дробницкий предложил "обратить внимание на Казахстан" после Украины.

По его словам, в Казахстане много "русских". Напомним, в РФ неоднократно заявляли, что в Украине они "защищают русскоязычное население".

Так, Дробницкий считает Казахстан следующей "проблемой" для Российской Федерации. Он убежден, что в этой стране могут происходить "нацистские процессы":

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"Там тоже могут начаться "нацистские процессы", как в Украине. И русских там много.., и ядерное топливо для всего нашего "Росатома" тоже там".

Какую позицию занимают власти Казахстана в отношении РФ

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев открыто перешел к экономической и политической сепарации от России.

Ранее глава Казахстана поручил национальной нефтегазовой компании наладить продажи нефти в обход России.

А до этого Токаев на Петербургском международном экономическом форуме заявил о невозможности признания так называемых "ЛДНР".

Директор Института стратегических исследований Павел Лисянский объяснял, что Россия еще с 1990-х годов предпринимала попытки по аннексии части северного Казахстана.

"Там фактически расположены три области. И они несколько раз пытались там сделать какие-то "народные республики". Потом пытались лоббировать там создание национальной автономии для русских, где живет большинство русскоязычных", — заявлял Лисянский.

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