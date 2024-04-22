По словам Буданова, такие случаи являются не единичными.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов прокомментировал убийство российского пилота Максима Кузьминова, который перевез вертолет на сторону Украины. По словам разведчика, эта история показывает классическую психологическую ошибку людей.

"Когда люди расслабляются, у них появляются деньги и они якобы смотрят за своей безопасностью. Но вместе с тем желание славы застилает глаза всем. И они начинают говорить "ты знаешь, кто я?", "вот ты же никому, только вот тебе говорю". Так же потом начинают вызывать девушек из РФ, знакомых им из прошлого, рассказывать, сколько у них теперь много денег, как прекрасно они живут в Испании и, так далее", - объяснил разведчик в интервью BBC News Украина.

Глава ГУР добавил, что такие случаи являются не единичными и это ошибка, которая Украину так же постигла.

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"Это тоже надо признавать. Я никогда не боялся признать ошибки и здесь то же самое могу сказать. Надо было все же за ним присматривать, а не поверить тому, что "я взрослый, я знаю, как быть", - отметил Буданов.

Операция "Синица": что известно

23 августа 2023 года стало известно, что украинские разведчики выманили российский военный вертолет Ми-8, который приземлился на украинском аэродроме. По словам Буданова, пилот российского вертолета добровольно перегнал судно, а его семья незаметно была перевезена в Украину. В то же время другие члены экипажа не знали об этом, поэтому пытались сбежать, из-за чего были ликвидированы.

Позже в Украине назвали личность пилота, им оказался Максим Кузьминов, который принял участие в пресс-конференции и дал интервью. По его словам, такая спецоперация продолжалась в течение шести месяцев.

Уже в 2024 году, 19 февраля, в ГУР МО Украины подтвердили смерть пилота, он был найден мертвым в Испании.

"Он же решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь. Из того, что знаем: пригласил свою бывшую к себе и нашли застреленным", - рассказал источник для УП в разведке.

Также стало известно, что в Кузьминова пять раз выстрелили вблизи полицейского участка в маленьком прибрежном городке Вильяхойоса. Тогда личность подозреваемого еще не была установлена, однако следователи считают, что к убийству пилота причастен Кремль.

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