Глава украинской разведки Кирилл Буданов прокомментировал убийство российского пилота Максима Кузьминова, который перевез вертолет на сторону Украины. По словам разведчика, эта история показывает классическую психологическую ошибку людей.
"Когда люди расслабляются, у них появляются деньги и они якобы смотрят за своей безопасностью. Но вместе с тем желание славы застилает глаза всем. И они начинают говорить "ты знаешь, кто я?", "вот ты же никому, только вот тебе говорю". Так же потом начинают вызывать девушек из РФ, знакомых им из прошлого, рассказывать, сколько у них теперь много денег, как прекрасно они живут в Испании и, так далее", - объяснил разведчик в интервью BBC News Украина.
Глава ГУР добавил, что такие случаи являются не единичными и это ошибка, которая Украину так же постигла.
"Это тоже надо признавать. Я никогда не боялся признать ошибки и здесь то же самое могу сказать. Надо было все же за ним присматривать, а не поверить тому, что "я взрослый, я знаю, как быть", - отметил Буданов.
Операция "Синица": что известно
23 августа 2023 года стало известно, что украинские разведчики выманили российский военный вертолет Ми-8, который приземлился на украинском аэродроме. По словам Буданова, пилот российского вертолета добровольно перегнал судно, а его семья незаметно была перевезена в Украину. В то же время другие члены экипажа не знали об этом, поэтому пытались сбежать, из-за чего были ликвидированы.
Позже в Украине назвали личность пилота, им оказался Максим Кузьминов, который принял участие в пресс-конференции и дал интервью. По его словам, такая спецоперация продолжалась в течение шести месяцев.
Уже в 2024 году, 19 февраля, в ГУР МО Украины подтвердили смерть пилота, он был найден мертвым в Испании.
"Он же решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь. Из того, что знаем: пригласил свою бывшую к себе и нашли застреленным", - рассказал источник для УП в разведке.
Также стало известно, что в Кузьминова пять раз выстрелили вблизи полицейского участка в маленьком прибрежном городке Вильяхойоса. Тогда личность подозреваемого еще не была установлена, однако следователи считают, что к убийству пилота причастен Кремль.