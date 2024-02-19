Отмечается, что Кузьминов решил переехать в Испанию вместо того, чтобы оставаться в Украине.

В Испании нашли мертвым российского пилота Ми-8 Максима Кузьминова, который летом 2023 года в рамках операции "Синица" перегнал вертолет на Харьковщину.

Российского пилота застрелили. Об этом сообщили источники "Украинской правды" в разведке.

"Он же решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь. Из того, что знаем: пригласил свою бывшую к себе и нашли застреленным", – заявил источник.

Отмечается, что неподалеку была найдена сгоревшая машина, на которой предположительно убегали ликвидаторы.

Гибель Максима Кузьминова и Испании

Вечером в понедельник, 19 февраля 2023 года, ряд СМИ сообщили, что в Испании нашли мертвым российского пилота вертолета Ми-8 Максима Кузьминова. Именно он перегнал борт вражеской армии на территорию Украины.

Впоследствии в комментарии УНИАН эту информацию подтвердил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Обстоятельств инцидента в разведке не раскрыли.

Стоит отметить, что несколько месяцев назад российские пропагандисты сняли сюжет о летчике Максима Кузьминова, который в августе перегнал в Украину вертолет Ми-8. Пилота якобы приказали ликвидировать.

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