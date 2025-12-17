По мнению эксперта, командование Черноморского флота РФ сейчас находится "в отчаянии".

Украинские подводные беспилотники могут находиться в засаде и поражать российские корабли, когда те будут выходить из Новороссийска в Черное море.

Об этом КИЕВ24 заявил капитан 1 ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба Военно-морских сил (ВМС) ВСУ Андрей Рыженко, комментируя поражение российской субмарины типа "Варшавянка" дронами СБУ Sub Sea Baby.

Рыженко отметил: то, что Силы обороны провели такую удачную операцию, означает, что они смогли пройти в очень защищенный контур пункта базирования. По его мнению, командование Черноморского флота РФ сейчас "в отчаянии" и оценивает возникшую угрозу.

Как пояснил специалист, украинским подводным дронам не обязательно наносить удары по пунктам базирования РФ.

"Они (дроны - УНИАН) могут быть в засаде, на внешнем рейде - ожидать, когда корабли выйдут в море... Это очень серьезная угроза, она неожиданна для противника", - подчеркнул эксперт.

По его словам, пораженная субмарина "Варшавянка" относится к новым российским боевым кораблям - носителям крылатых ракет морского базирования "Калибр", которыми оккупанты довольно часто бьют по Украине.

Он добавил, что в Новороссийске находятся и другие подводные лодки и надводные носители "Калибров". Однако сейчас, по мнению эксперта, поражение субмарины приведет к тому, что оккупанты будут принимать больше мер безопасности, которые, в том числе будут ограничивать количество выходов в море ракетоносителей для нанесения ударов по Украине.

Подрыв подводной лодки "Варшавянка"

Напомним, военный эксперт Юрий Федоров назвал операцию Сил обороны Украины по проникновению в порт Новороссийск и подрыву подводной лодки "Варшавянка" - фантастическим успехом ВСУ и одновременно - фантастическим провалом России.

Он отметил, что подводные беспилотные аппараты проникли в Цемескую бухту, где расположен Новороссийский порт и целый ряд нефтеналивных терминалов. По его словам, этот порт должен быть наиболее охраняемым объектом РФ на побережье Черного моря. Однако, как украинский дрон (или несколько дронов) преодолели "многослойную систему охраны" и ударили по подводной лодке.

