Европейский Союз не будет настаивать на репарационном кредите для Украины на саммите лидеров в четверг, 18 декабря, если Бельгия выступит против.
"Мы не будем голосовать против Бельгии", - цитирует президента Европейского совета Антониу Косту издание Euractiv.
Коста, как и представители большинства стран, склоняется к варианту с предоставлением кредита в размере 210 млрд евро за счет российских активов, замороженных в Европе. Для одобрения плана требуются голоса 15 стран, представляющих 65% населения ЕС, но он может быть политически разрушителен, если его попытаются реализовать вопреки возражениям Бельгии.
Президент Евросовета все же делает ставку на то, что удастся убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера изменить позицию, и пытается предложить ему выход из сложной ситуации. По его словам, ЕС выслушал и полностью понял правовые и технические вопросы, поднятые Бельгией.
Он указал, что у правительства Вевера есть гарантии членов ЕС, а это означает, что страна не останется одна перед финансовыми и правовыми последствиями перед Россией.
"Если нам нужно будет произвести эти выплаты, все страны внесут свой вклад в виде этих гарантий, чтобы заверить, что мы заплатим, если это будет необходимо", - подчеркнул Коста.
Репарационный кредит для Украины - последние новости
Большинство замороженных в ЕС российских активов находится в бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear. Ряд европейских дипломатов жаловались, что Бельгия тормозит использование росактивов для репарационного займа Украине из-за скрытой мотивации: эти 140 миллиардов евро приносят налоговые поступления в бюджет страны.
При этом Бельгия отклонила предложенные Европейской Комиссией уступки по разблокированию кредита для Украины на сумму 210 миллиардов евро, финансируемого за счет замороженных российских активов.