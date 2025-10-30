Всего задержаны уже 7 подозреваемых.

Французская полиция провела пять новых арестов в рамках расследования грандиозного ограбления Лувра, произошедшего 19 октября. Один подозреваемый найден с помощью ДНК. Таким образом, в общей сложности арестовано семь человек, пишет Sky News.

В интервью прокурор Парижа Лор Бекко заявила, что один из пяти подозреваемых был опознан по следам ДНК, оставленным на месте преступления.

Все пятеро были арестованы в ходе скоординированных рейдов в Париже и его окрестностях поздно вечером в среду. В то же время, по данным прокуратуры, похищенные драгоценности пока не были найдены.

Ранее двое подозреваемых, арестованных по делу о краже ювелирных изделий, "частично" признались в своей причастности к ограблению. В прокуратуре сообщали, что один из них — 34-летний гражданин Алжира, проживающий во Франции с 2010 года. Он был арестован в субботу вечером в аэропорту Шарля де Голля, когда собирался вылететь в Алжир.

Бекко рассказала, что он проживал в парижском пригороде Обервилье и был известен полиции в основном за нарушения правил дорожного движения. По словам прокурора, его ДНК была обнаружена на одном из скутеров, на которых воры скрылись с места преступления.

Другой подозреваемый, 39 лет, был арестован в субботу вечером у себя дома в Обервилье. Этот мужчина был известен полиции по нескольким кражам, и его ДНК была обнаружена на одной из витрин, где были выставлены драгоценности, и на предметах, оставленных ворами, добавила она.

Ограблене Лувра - как это было

Ограбление Галереи Аполлона в Лувре, где выставлялись ювелирные реликвии французской короны, произошло 19 октября. Четыре вора похитили девять драгоценностей, одна из которых позже была найдена недалеко от места ограбления. Преступники использовали стеклорезы и подъемный кран, а затем скрылись на скутерах. Сообщалось, что среди похищенных украшений были тиары, ожерелье и серьги, некогда принадлежавшие французским королевам и императрице Евгении.

Часть коллекции Лувра после кражи была вывезена в хранилище Банка Франции.

