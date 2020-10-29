По мнению Лукашенко, "дружинники" могут быть очень полезны, если сотрудники милиции и спецслужб "разбегутся".

Александр Лукашенко считает, что в Беларуси следует усилить работу провластных «народных дружин» - вплоть до вооружения их участников.

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Как сообщает "БЕЛТА", такое заявление Лукашенко сделал при назначении новых помощников по Гродненской, Брестской областям и Минску.

"Нам надо не формальной сделать работу народных дружин. Они начали работать, но еще в полную силу не развернулись. Вы видели, как было в Кыргызстане: хаос полнейший, все силовики разбежались, некому защищать страну. Кто взял на себя ответственность? Народные дружины. Они подтянули разбежавшихся милиционеров, они спецслужбы подтянули к себе и военных", - заявил он.

По словам Лукашенко, в мобильные отряды «дружинников» надо привлекать бывших военнослужащих.

«Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь", - заключил он.

Забастовка и протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК страны, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Очередная акция протеста прошла 25 октября - в этот день силовики проявили особую жестокость к протестующим и задержали сотни людей.

Лукашенко рассказал, что лично дал приказ о жестоком разгоне акций протеста в Минске 25 октября.

В Беларуси в понедельник, 26 октября, началась общенациональная забастовка.

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Автор: Дмитрий Захаров