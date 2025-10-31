На встрече запрещены мобильные телефоны.

В Мадриде 4 ноября пройдет закрытый саммит представителей 35 стран "Коалиции желающих", на котором будет обсуждаться дальнейшая помощь Украине.

Как пишет El Mundo, встреча организована в условиях максимальной секретности.

"Участников предупредили, что мобильные телефоны запрещены (их нужно будет сдать в специальное место), а также просят не разглашать информацию о встрече на публичных платформах или в социальных сетях", — пишет издание.

Отмечается, что саммит начнется в 9 утра и закончится после 15:30, с двумя блоками обсуждений о предоставлении помощи Киеву.

В первом блоке участники обсудят, как удовлетворить неотложные финансовые потребности Украины, в том числе связанные с ее военными и оборонными усилиями, а также то, как координировать инициативы, направленные на усиление давления на Россию. Среди прочего, планируется определить приоритеты помощи, и достичь соглашений.

Во втором блоке стороны постараются выработать общий подход к гарантиям безопасности для Украины, и обменяются мнениями по поводу текущих дискуссий, касающихся гарантий безопасности для Украины, уделив особое внимание правовым, политическим и дипломатическим аспектам, а также возможному вкладу Коалиции добровольцев в сдерживание будущих агрессивных действий со стороны России.

Предыдущая встреча Коалиции желающих - заявления

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер анонсировал намерение его страны ускорить производство ракет для укрепления украинских сил противовоздушной обороны. В частности, речь идет о более 5 тысяч легких многоцелевых ракет.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция "в ближайшие дни доставит дополнительные ракеты Aster". Еще будут организованы новые программы по подготовке украинских военных и будут направлены новые самолеты "Мираж".

