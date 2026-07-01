Автомобильный мост между Россией и КНДР пока не откроют: Reuters узнало причину

Северокорейские пограничные сооружения достроены, но с российской стороны есть проблемы.

Северная Корея и Россия, по всей видимости, в ближайшее время не смогут открыть новый автомобильный мост, соединяющий две страны. Как пишет Reuters, по данным американского аналитического центра 38 North, открытие планировалось на середину июня, однако спутниковые снимки показали, проблемы на российской стороне.

Строительство моста длиной 850 метров через реку Туманная было согласовано во время визита Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года. Он должен был стать первым дорожным сообщением между двумя странами. Российское посольство в Пхеньяне заявило в апреле, что мост откроется 19 июня.

Аналитики говорят, что мост в конечном итоге может увеличить логистическую активность более чем на 40% и помочь Северной Корее снизить свою сильную зависимость от Китая за счет углубления экономических связей с Россией.

Видео дня

В то же время спутниковые снимки показывают, что мост через реку, по всей видимости, завершен, а северокорейские пограничные сооружения фактически достроены. Однако на российской стороне необходимо проделать гораздо больше работы, прежде чем переход может быть введен в эксплуатацию.

"На северокорейской стороне находится большой склад, парковка, асфальтированные подъездные дороги и, по всей видимости, завершенный пограничный пост, в то время как вероятный таможенный комплекс России находится на гораздо менее продвинутой стадии и, вероятно, будет как минимум в три раза больше", - отмечают аналитики.

Ду Джин-хо, глава Евразийского центра Корейского научно-исследовательского института национальной стратегии в Сеуле, заявил, что первоначально открытие моста ожидалось к концу года, а ускоренный срок в июне, по-видимому, был скорее политическим "подарком".

Ду заявил, что задержка вряд ли нанесет немедленный экономический ущерб, но поднимает вопросы о координации политики между Москвой и Пхеньяном.

Мост между Россией и КНДР - что известно

Новый автомобильный мост между Россией и КНДР обсуждался в течение многих лет. Он будет иметь длину 850 метров и соединится с российской системой автодорог. Строительство было согласовано во время визита российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею

Мост будет расположен рядом с существующим железнодорожным "Мостом Дружбы", который был введен в эксплуатацию в 1959 году после Корейской войны.

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