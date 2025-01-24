КНДР отправит дополнительные войска России, - Reuters

Однако детали возможных дальнейших шагов Северной Кореи остаются неизвестными.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) в пятницу заявил, что Северная Корея может готовиться к отправке дополнительных военных в Россию, чтобы поддержать ее в войне против Украины. Это происходит на фоне сообщений о значительных потерях среди северокорейских солдат, которые уже находятся в России, включая раненых и пленных, пишет Reuters.

JCS отмечает, что после четырех месяцев участия северокорейских войск в боевых действиях Пхеньян может активизировать свои усилия. Однако детали возможных дальнейших шагов Северной Кореи остаются неизвестными.

Кроме того, в JCS отметили, что Северная Корея одновременно готовится к запуску спутника-шпиона и межконтинентальной баллистической ракеты (МКБР). Однако пока отсутствуют признаки того, что эти планы будут реализованы в ближайшее время.

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Хотя Москва и Пхеньян ранее отрицали развертывание северокорейских войск в России, в октябре 2024 года президент России Владимир Путин фактически подтвердил их присутствие. Между тем представители Северной Кореи заявили, что участие их военных является законным.

Эскалация сотрудничества между двумя странами произошла после визита Путина в Пхеньян в июне 2024 года. Во время этой встречи лидеры подписали "Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", включающий пакт о взаимной обороне.

Поддержка России со стороны Северной Кореи может усилить напряжение в регионе, а также повлиять на международную реакцию в отношении обеих стран. В то же время это создает новые вызовы для Украины и ее союзников в противодействии российской агрессии.

Северная Корея и Россия

В 2025 году Северная Корея планирует передать России не менее 150 баллистических ракет малой дальности KN-23. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Глава разведки также добавил, что россияне также могут получить от КНДР артсистемы (170-мм самоходные артиллерийские установки M1989 Koksan, 240-мм реактивные системы залпового огня (РСЗО) M-1991 и снарядов. Отмечается, что за последние месяцы Северная Корея передала российским оккупантам 120 систем "Коксан" и 120 единиц M-1991.

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