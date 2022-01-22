Всем известно миролюбие Владимира Владимировича Путина и его постоянное стремление задувать мировой пожар, раздуваемый заокеанскими ястребами, однако мало кто знает, что у российского президента есть маленькое мягкое место, по которому его лучше не бить, чтобы не хлебнуть вяличия. Это место называется сурдинка.

Что такое сурдинка, широким массам доподлинно не ведомо; что-то об этом могут знать музыканты, но и это не точно. В целом считается, что сурдинка - это такая маленькая цюцюрка, и черт бы с ней, если бы ее не стал рекламировать сам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Так, комментируя злокозненные каверзы лиходея Байдена, грозящего отлучить Россию от доллара в случае ее мирного нападения на Украину, Дмитрий сказал : "Все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки. Они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей украинского руководства, которые, что называется, под сурдинку могут решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблемы юго-востока. Мы опасаемся в этой связи".

Считается, что именно опасением за сурдинку объясняется сенсационный отказ российского президента нырять в этом году в прорубь на Крещение Путиново. Официально было объявлено , что Владимир Владимирович получил личное предписание Русской православной церкви не лезть в купель из-за опасности переохладиться, утонуть, заболеть "омикроном" и в конце концов умереть, не дожив до Вхождения Путинового в Киев, однако столь надуманное объяснение не выдерживает никакой критики, ведь Путин никогда не болеет. А вот его сурдинка, увы, в ледяной воде вполне могла замерзнуть, скукожиться и отпасть. Под что же тогда идти на Украину гражданскою войной?..

Сурдинка имеет огромное значение в государственной жизни Владимира Владимировича. При всем обилии судьбоносных для мира рабочих встреч, российский президент никогда ни к кому не подходит ближе, чем на несколько (десятков) метров, таким образом оберегая свою сурдинку от внезапных внешних посягательств. Чего греха таить, завладеть сурдинкой Путина мечтают в Кремле слишком многие и, казалось бы, чего тут сложного, внезапно нагнулся, схватил, оторвал и беги, она же и так, по слухам, на честном слове держится. Ан нет, и тут у Путина все предусмотрено!

Единственный, кому русский царь доверяет трогать свою сурдинку, - это министр так называемой обороны Сергей Шойгу. Один сумасшедший русский профессор даже считает, что именно для этого Путин и Сергей периодически уединяются в тайге, где им никто не сможет помешать. Это у них называется "шаманский обряд" - сначала якобы Шойгу осторожно трогает Путина за сурдинку, потом Путин трогает сурдинку Шойгу, потом начинается такое, что хоть святых выноси. Каким-то образом, по словам профессора, в этом ритуале также участвует крашеный волк-брюнет, которого, в конце концов, убивают по его же просьбе.

"Ближайший обряд шаманский они должны проводить в середине января или во второй половине. Из-за событий в Казахстане его пришлось перенести, но сейчас они активно готовятся. Это абсолютно точно!" - объясняет профессор. Первые признаки приближающегося ритуала уже можно почувствовать по оживлению в российских СМИ афонских старцев. Так, согласно с вежему пророчеству старца Элпидия, уже в нынешнем году Америку должны разрушить невиданные землетрясения, смерчи и торнадо; спасти американцев, по словам старца Стефана, может только Россия и немножко Сербия (Стефан родом из Сербии).

Понимает ли это глупый Байден? Конечно же, нет. Хуже того, бесноватый старик лично лупит Путина ногами в его утлую сурдинку, пытаясь спровоцировать на необдуманные поступки!

"Байден, зная Путина и считая его человеком амбициозным, доводит нашего президента до такого состояния, когда ему, с точки зрения американцев, теперь уже просто стыдно не напасть на Украину. Мол, если не нападёт - Байден победил", - о бъясняет самоубийственную многоходовочку американского упыря российская пресса.

Что же остается делать в такой непростой ситуации Путину - человеку, от которого зависят судьбы мира?

Стиснуть зубы и терпеть, что же еще. Закрыть глаза и думать о вяличии.

Василий Рыбников