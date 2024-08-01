"Мы пойдем до конца... мы будем сражаться на морях и океанах... какой бы ни была цена, мы будем сражаться на побережьях, сражаться в портах и на суше, в полях и на улицах, мы будем сражаться на холмах. Мы никогда не сдадимся", - это сокращенный фрагмент речи Уинстона Черчилля от 4 июня 1940 года.

Это не просто пафосные лозунги, а описание стратегии британцев по сопротивлению нацистам повсюду - в Европе, Африке и Азии, на земле, на море и в небе. Чтобы немцы вынуждены были распылить свои силы по миру и, таким образом, стали слабее на своем главном фронте в Европе.

Это делает цитату 80-летней давности крайне актуальной и сегодня, когда украинцы наносят точечные, но крайне ощутимые удары по россиянам не только в Европе, но и в Африке и Азии. Российско-украинская война становится "мировой", потому что идет уже на нескольких континентах.

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Удар спецназовцев ГУР по российскому аэродрому в Сирии, о котором было сообщено 31 июня, и координация засады на российских наемников в Мали наглядно показывают, что мы открываем для РФ новые фронты. Вспомнить следует также о поддержке со стороны ГУР признанной власти в Судане, о чем известно с 2023 года.

Мы действуем именно так, как и должны - ищем и объединяем тех, кто уже воюет с РФ на других континентах. Речь именно о точечных ударах, без траты собственных ресурсов на операции в далеком зарубежье. Ведь истощаться должен именно Кремль, который раскинул свои "щупальца" и "миазмы" на полмира, из-за чего стал уязвимым. А не мы. Но мы только в начале этого пути.

Что такое "точечные удары"? Это хорошо видно на примере Сирии, где дронами был поражен крайне важный для россиян аэродром Кувейрес, который является главной перевалочной базой для российских наемников, направляющихся из Сирии в Украину.

Нужно учитывать не только прямые потери россиян, которые вряд ли являются впечатляющими. Но и на то, какие ресурсы теперь Кремль будет вынужден "извлечь" из Украины, чтобы защитить все свои сирийские базы и порты. А если не защитят, то удары будут продолжаться, и россияне все равно будут терять людей и ресурсы.

Да, сирийский удар вроде бы не очень мощный, но он сажает Путина в крайне неудобный "шпагат" и заставляет выбирать, куда же направить свои ресурсы - в Украину или в Азию. А есть еще Африка, о которой уже много было написано.

Впрочем, пророссийские силы тоже не сидят без дела. Например, сразу после успешной для нас и туарегов операции против российских наемников в Мали и почти одновременно с атакой на российскую авиабазу в Сирии, пророссийские силы нанесли "асимметричный" удар - по военной базе провластных сил в Судане, где произошло покушение FPV-дроном на военного правителя страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

Если верить западным СМИ, то именно аль-Бурхан позволил продавать снаряды в ВСУ в обмен на зерно и помощь ГУР в борьбе с "Силами быстрого реагирования", которые поддерживает и тренирует Кремль.

Однако в случае с Африкой нам нужно крайне осторожно выбирать себе партнеров. Ведь там все борются со всеми. Тот же аль-Бурхан из Судана, которого поддержал ГУР, вел переговоры и с Кремлем о продаже им оружия советского образца. Но, кажется, не очень успешно, потому что о крупных поставках сирийского оружия в ВС РФ информации не было. Как и в ВСУ, впрочем. "Одной рукой" он воюет с РФ, а другой - ведет переговоры.

Те же малийские туареги - тоже очень специфические ребята, которые сейчас воюют с "вагнерами", но с 2012 года имели альянс с печально известной Аль-Каидой и даже Исламским государством. С исламистами, впрочем, туареги уже тоже успели немного повоевать. Дело в том, что мы и россияне в Африке имеем дело не с государствами или народами в классическом понимании, а с племенами и кланами.

Если одни кланы тех же туарегов "тянутся" к альянсам с западными демократиями против местных хунт и диктаторов, пытаясь построить более-менее полноценное государство Азавад, которое пока никто не признает, то другие - ищут спонсоров и оружие у исламистов, чтобы создать, собственно, "исламское государство", о котором мечтают радикалы.

Если Кремлю с точки зрения репутации уже нечего терять и можно сотрудничать с кем угодно, то западная поддержка для нас крайне важна, а она зависит в том числе и от нашего имиджа "борцов за правду и демократию". Поэтому ставку нужно делать, прежде всего, на "мягкую силу", которая несет значительно меньшие имиджевые риски в случае любого кризиса.

Тем не менее, хоть и очень осторожно, но мы должны "заходить" в Африку. Потому что там уже есть РФ. А, возможно, и в Южную Америку, куда на момент написания этого текста летел российский самолет Ту-204. Он направлялся из Гаваны в Венесуэлу. Именно на Кубу Кремль перебросил довольно значительные силы и флот, для демонстрации своей мощи на "заднем дворе США" на фоне выборов в Венесуэле.

Фактически, увеличение российского присутствия на Кубе - это такой намек Москвы на то, что если американцы поддержат протестующих в Каракасе, то Кремль силой сохранит власть Мадуро. Так же, как когда-то под предлогом защиты от "переворота" (то есть - для подавления протестов) Путин отправлял свои войска на помощь Лукашенко в Беларусь и Токаеву в Казахстан. И сейчас, вероятно, РФ перебрасывает своих наемников с Кубы в Венеуэлу.

Но эта активность Кремля свидетельствует и о другом - то, что они направили часть своих ресурсов не на фронт в Украину, а на другой конец света, чтобы что-то там доказать американцам и лично Байдену. Тратят ресурсы ради своей мании величия.

Среди венесуэльских оппозиционеров распространяется версия, что этим российским самолетом Кремль хочет вывести Мадуро из страны. Вероятно, куда-то в направлении Ростова... Но, к сожалению, больше шансов, что РФ, наоборот, перебрасывает своих солдат с Кубы в Венесуэлу, готовясь к вооруженному сопротивлению, на фоне очередной "деэскалации" в Белом доме. Чем хуже ситуация в регионах, где добывают нефть, тем выше цены на сырье, и поэтому Кремль будет очень рад любому кризису у границ США, который произойдет из-за бездействия американцев.

Украина, как и США, не заинтересованы в росте цен на нефть. Но то, что РФ распыляет силы на еще один континент, нам как раз будет выгодно. Да и в случае свержения режима Мадуро санкции против Венесуэлы будут сняты, и дешевая местная нефть потоком пойдет на мировые рынки, обваливая цены на "черное золото".

Плюс Аргентина и другие прозападные страны региона публично поддержали оппозицию, несмотря на американскую "деэскалационную" политику, которая сводится к тому, чтобы сидеть и ничего не делать до последнего, пока не станет слишком поздно, и РФ в Венесуэле закрепится еще мощнее. Милей понимает, что просто ждать "с моря погоды" это не вариант. Но для более решительных действий ему нужны партнеры, которых он активно ищет. И мы тоже ищем партнеров. Какое интересное совпадение...

Так или иначе, в случае перехода ситуации в Каракасе к "горячей фазе" (а Мадуро сейчас как никогда слаб, ведь его пока не поддержала армия, а восстание охватывает и низы общества, а не только интеллигенцию как в прошлый раз), Украина и ГУР тоже могут сказать свое слово. Но крайне осторожно и исключительно в координации с демократическими странами региона.

Конечно, это лишь гипотетические размышления. Однако идея заключается в том, что новый политический кризис в любом регионе ранее всегда использовался Кремлем для усиления своего влияния на фоне абсолютно "беззубой" политики Вашингтона и хронично заблокированного ЕС. Но опыт Африки показывает, что намерение Путина распылять свои силы по всему миру становится для РФ не силой, а уязвимостью.

И, очень осторожно, точечно, мы должны любой такой уязвимостью Кремля пользоваться, поддерживая свой имидж борьбы за свободу и демократию. Чем больше РФ потратит ресурсов где-то там по миру, тем меньше их будет у него в Украине.

Ведь это все происходит на фоне назначения "ревизора" Белоусова вместо "оленевода" Шойгу и массовых арестов российского генералитета. Что говорит нам о растущем дефиците ресурсов в РФ. Потому что вся система власти Кремля основана на кормлении своих миньонов на государственных закупках. Если Путин руками Белоусова вынужден эту систему нарушать и действовать "не по понятиям", грабя тех (путем конфискации имущества), кто грабил армию РФ десятилетиями, то это очень мощный "звоночек". "Немытая" в своей агрессии может "надорваться". Как когда-то кумир Путина - Гитлер, несмотря на первые победы, не смог победить в мировой войне.

Андрей Попов