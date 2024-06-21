Отмечается, что если британская инициатива покажет хороший результат, то это будет победа G7.

Танкер Robon уже больше недели простаивает в Балтийском море после того, как правительство Великобритании наложило на него санкции. Судно входит в состав так называемого теневого флота, который перевозит российскую нефть.

Издание Bloomberg пишет, что его судьба, как и судьба трех других судов, попавших под санкции Лондона.

Теневой флот Москвы позволяет российским компаниям устанавливать цены выше, чем "потолок", установленный Западом. Великобритания первая предприняла шаги к борьбе с отдельным танкерами теневого флота РФ. Предполагается, что ЕС вскоре предпримет свои собственные шаги.

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В декабре Международная морская организация приняла резолюцию A.1192(33), призывающую все государства-члены и заинтересованные стороны содействовать "предотвращению незаконных операций в морском секторе со стороны "теневого флота".

Если Великобритания докажет, что такие шаги могут привести к сбоям, это вызовет серьезную озабоченность России и ее покупателей нефти. Если эти меры окажутся разрушительными, они откроют новый фронт для атаки на доступ Кремля к нефтедолларам.

Если теневой флот станет неработоспособным, то, возможно, это приведет к возврату к западным поставщикам услуг, которые теперь более заинтересованы в том, чтобы грузы соответствовали предельным ценам. Это была бы победа "Большой семерки".

Теневой флот РФ - последние новости

В конце 2022 года Россия, готовясь к нефтяным санкциям со стороны Запада, сформировала "теневой флот" из сотни танкеров. Чтобы экспорт нефти не останавливался, Россия приобрела на мировом рынке десятки старых танкеров, чтобы возить нефть своими силами. Часть танкеров "прописали" в самой России, часть "записали" на другие сомнительные юрисдикции.

Евросоюз стремится ограничить возможность РФ использовать теневой флот. В 14-м пакете санкций против России будет предусмотрен полный запрет на вход в европейские порты для кораблей "теневого" флота.

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