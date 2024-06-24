Предусмотрен запрет услуг по перегрузке российского сжиженного природного газа.

Совет Евросоюза утвердил 14-й пакет санкций против России. Новые санкции нацелены на важные секторы российской экономики, такие как энергетика, финансы и торговля, и затрудняют обход ограничений ЕС. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Отмечается, что новые санкции предусматривают:

запрет услуг по перегрузке российского сжиженного природного газа (СПГ) на территории ЕС с целью перевалки в третьи страны;

запрет на новые инвестиции для завершения строящихся LNG-проектов;

запрет использования Системы передачи финансовых сообщений (SPFS);

запрет на доступ к портам и предоставление услуг судам, участвующим в войне России;

более широкий запрет на полеты в ЕС;

дальнейший импортно-экспортный контроль и ограничения.

Кроме того, политическим партиям и фондам, а также неправительственным организациям больше не будет разрешено получать финансирование из России, а 116 юридических и физических лиц попали под санкции.

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Что касается запрета на новые инвестиции, то глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram подчеркивает, что ЕС запрещает новые инвестиции, а также предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся проектов по сжиженному природному газу, таких как Arctic LNG 2 и Murmansk LNG.

Санкции против РФ

Ранее УНИАН писал, что послы стран-членов Европейского союза согласовали 14-й пакет санкций против РФ. СМИ сообщали, что санкции будут касаться российской газовой промышленности, однако ограничения не коснутся российского экспорта сжиженного природного газа в ЕС. Правительство Венгрии на этот раз не блокировало ограничения в обмен на защиту проекта АЭС "Пакш-2".

Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнс Слот заявляла, что в 14-м пакете санкций ЕС против России будет предусмотрен полный запрет на вход в европейские порты для кораблей "теневого" нефтяного флота.

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