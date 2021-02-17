Состоится стратегическое обсуждение по поводу последних событий в отношениях между ЕС и РФ.

Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел стран-членов 22 февраля рассмотрит развитие отношения с Российской Федерацией.

Как сообщается на сайте Совета ЕС, председательствовать на встрече будут вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

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Сначала главы МИД стран-членов ЕС будут проинформированы о текущих делах, рассмотрят ряд последних вопросов и будущих событий, в том числе ситуацию в Мьянме после военного переворота.

"Затем они проведут стратегическое обсуждение последних событий относительно отношений ЕС-Россия", - говорится в заявлении.

Также главы МИД обменяются мнениями относительно инициативы ЕС "Стратегический компас", направленной на усиление общей европейской безопасности и культуры обороны.

"ЕС сталкивается с новыми и возрастающими угрозами и вызовами, и министры проанализируют изменение ситуации и обсудят, должны ли текущая политическая программа и инструменты быть усилены", - отмечается в сообщении.

Кроме того, они рассмотрят последние события в Гонконге и обсудят дальнейшие шаги ЕС.

Отношения Евросоюза и России: что предшествовало

По итогам недавнего визита в Москву вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия не заинтересована в конструктивном диалоге с ЕС. По его словам, российские власти не хотели использовать его визит для налаживания конструктивного диалога с Евросоюзом.

В Москве Боррель призвал министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова выполнять Минские соглашения по урегулированию войны на Донбассе. Высокий представитель ЕС указал на важность уважения территориальной целостности Украины.

Позже появилось заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности России разорвать отношения с ЕС. В частности, Лавров, отвечая на вопрос, идет ли Россия к разрыву с Евросоюзом, заявил: "Исходим из того, что мы готовы. Мы соседи. Если брать коллективно, они по-прежнему наш крупнейший торговый, инвестиционный партнер. Многие компании здесь работают, сотнями, тысячами исчисляются совместные предприятия. Если бизнес взаимовыгодный, мы будем его продолжать". Он убежден, что РФ сейчас с военной точки зрения стала полностью самодостаточной.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СМИ якобы исказили смысл заявлений Лаврова. Он пояснил, что речь идет о том, что Россия должна быть готова "к каким-то рестрикциям, к каким-то ограничениям и другим недружественным проявлениям".

В МИД Германии заявили, что удивлены словами Лаврова и считают такие высказывания "странными". А в Брюсселе заявили, что расценивают действия Москвы как нежелание идти на диалог и сотрудничество.

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Автор: Виталий Саенко