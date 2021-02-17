Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел стран-членов 22 февраля рассмотрит развитие отношения с Российской Федерацией.
Как сообщается на сайте Совета ЕС, председательствовать на встрече будут вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.
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Сначала главы МИД стран-членов ЕС будут проинформированы о текущих делах, рассмотрят ряд последних вопросов и будущих событий, в том числе ситуацию в Мьянме после военного переворота.
"Затем они проведут стратегическое обсуждение последних событий относительно отношений ЕС-Россия", - говорится в заявлении.
Также главы МИД обменяются мнениями относительно инициативы ЕС "Стратегический компас", направленной на усиление общей европейской безопасности и культуры обороны.
"ЕС сталкивается с новыми и возрастающими угрозами и вызовами, и министры проанализируют изменение ситуации и обсудят, должны ли текущая политическая программа и инструменты быть усилены", - отмечается в сообщении.
Кроме того, они рассмотрят последние события в Гонконге и обсудят дальнейшие шаги ЕС.
Отношения Евросоюза и России: что предшествовало
- По итогам недавнего визита в Москву вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия не заинтересована в конструктивном диалоге с ЕС. По его словам, российские власти не хотели использовать его визит для налаживания конструктивного диалога с Евросоюзом.
- В Москве Боррель призвал министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова выполнять Минские соглашения по урегулированию войны на Донбассе. Высокий представитель ЕС указал на важность уважения территориальной целостности Украины.
- Позже появилось заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности России разорвать отношения с ЕС. В частности, Лавров, отвечая на вопрос, идет ли Россия к разрыву с Евросоюзом, заявил: "Исходим из того, что мы готовы. Мы соседи. Если брать коллективно, они по-прежнему наш крупнейший торговый, инвестиционный партнер. Многие компании здесь работают, сотнями, тысячами исчисляются совместные предприятия. Если бизнес взаимовыгодный, мы будем его продолжать". Он убежден, что РФ сейчас с военной точки зрения стала полностью самодостаточной.
- При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СМИ якобы исказили смысл заявлений Лаврова. Он пояснил, что речь идет о том, что Россия должна быть готова "к каким-то рестрикциям, к каким-то ограничениям и другим недружественным проявлениям".
- В МИД Германии заявили, что удивлены словами Лаврова и считают такие высказывания "странными". А в Брюсселе заявили, что расценивают действия Москвы как нежелание идти на диалог и сотрудничество.
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