В Евросоюзе заявили, что действия российских властей говорят об их неготовности к диалогу и сотрудничеству.

В Брюсселе заявили, что расценивают действия Москвы как нежелание идти на диалог и сотрудничество.

Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает DW.

"Взаимовыгодное сотрудничество будет всегда, когда другая сторона готова к такому сотрудничеству и диалогу. Россия явно дала понять, что она не готова идти в этом направлении. Это было сделано с помощью многих сигналов, а не только посредством этого интервью", - сказал Стано.

Он подчеркнул, что руководство ЕС "в курсе того, как Лавров был процитирован в прессе, и в какой трактовке Кремль потом попытался представить его слова".

По словам Стано, все действия России "сейчас подчеркивают то, как она хочет строить отношения с Европейским Союзом" и, чтобы понять это, "не нужны интервью министра иностранных дел российским СМИ".

"Мы это видим совершенно ясно и четко по реакции на инициативу верховного представителя ЕС развернуть негативный тренд в наших отношениях", - сказал Стано.

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Он также подчеркнул, что Евросоюз строит свои отношения с Россией, как и с любым партнером, на основе определенных ценностей, собственных интересов, соблюдения международного права и тех обязательств, которые накладывает членство в международных организациях, на основе добрососедства.

По словам Стано, об этом верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил Сергею Лаврову в ходе визита в Москву.

Заявление Лаврова об отношениях с ЕС: что было раньше

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским пропагандистам заявил, что разрыв отношений России и ЕС возможен, если российские власти вновь увидят санкции. По его словам, они создают риски для секторов российской экономики.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Лаврова о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом цитируются в СМИ якобы вне контекста, и смысл заключается в том, что Москва хотела бы развивать отношения с Брюсселем, но надо быть готовым к худшему.

После этого Министерство иностранных дел России подтвердило слова Лаврова о том, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом. РФ пойдет на такой шаг, если первым это сделает Брюссель.

В МИД Германии заявили, что удивлены словами Лаврова и считают такие высказывания "странными".

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Автор: УНИАН