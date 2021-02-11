Джо Байден ввел санкции против военных, захвативших власть в стране.

Президент США Джо Байден объявил о введении санкций против военной хунты Мьянмы.

Мьянманским генералам закрыт доступ к авуарам в США на сумму в один миллиард долларов, сообщает DW.

Американский президент также подписал указ о незамедлительном введении санкций против военных, руководивших путчем в Мьянме, их деловых интересов и их ближайших родственников.

Уже на текущей неделе США составят санкционный список с именами организаторов военного путча, сообщил Байден, добавив, что Вашингтон также ужесточит контроль за экспортом в Мьянму. Президент США вновь призвал военное руководство в Мьянме освободить всех политзаключенных, в том числе де-факто премьер-министра страну Аун Сан Су Чжи, и незамедлительно вернуть власть гражданскому правительству.

Военный переворот в Мьянме: что произошло

1 февраля военные Мьянмы заявили, что берут власть в стране в свои руки и объявляют в стране чрезвычайное положение на один год.

Глава правительства, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и ряд других руководителей страны были взяты под стражу в ходе рейдов силовиков 1 февраля.

Переворот был вызван несогласием военных с парламентскими выборами, прошедшими в ноябре. На выборах партия, поддерживаемая военными, заняла 26 и 7 места в нижней и верхней палате парламента соответственно.

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Автор: УНИАН