Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия не заинтересована в конструктивном диалоге с ЕС.
Читайте такжеВ Европарламенте призвали ужесточить санкции против России после высылки дипломатовОб этом он рассказал в своём блоге.
"Агрессивно организованная пресс-конференция и высылка трех дипломатов ЕС во время моего визита показывают, что российские власти не хотели использовать эту возможность для более конструктивного диалога с ЕС. Хотя это и не является полностью неожиданным, это достойно сожаления. Как ЕС, нам придется обратить внимание на последствия, тщательно обдумать направление, которое мы хотим придать нашим отношениям с Россией, и действовать сплоченно и решительно", - сообщил Боррель.
Он отметил, что призывал к немедленному и безоговорочному освобождению оппозиционера Алексея Навального, а также к полному и беспристрастному расследованию попытки его убийства.
Вам может быть интересно
- Боррель: Для урегулирования ситуации на Донбассе необходима политическая воля всех сторон
- Еврокомиссия не может помешать строительству "Северного потока-2" - Боррель
- Боррель призвал Лаврова выполнять Минские соглашения по Донбассу
- Кулеба во время разговора с Боррелем поднял вопрос применения новых санкций против России
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram