Боррель призывал немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия не заинтересована в конструктивном диалоге с ЕС.

Читайте такжеВ Европарламенте призвали ужесточить санкции против России после высылки дипломатовОб этом он рассказал в своём блоге.

"Агрессивно организованная пресс-конференция и высылка трех дипломатов ЕС во время моего визита показывают, что российские власти не хотели использовать эту возможность для более конструктивного диалога с ЕС. Хотя это и не является полностью неожиданным, это достойно сожаления. Как ЕС, нам придется обратить внимание на последствия, тщательно обдумать направление, которое мы хотим придать нашим отношениям с Россией, и действовать сплоченно и решительно", - сообщил Боррель.

Он отметил, что призывал к немедленному и безоговорочному освобождению оппозиционера Алексея Навального, а также к полному и беспристрастному расследованию попытки его убийства.

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Автор: УНИАН