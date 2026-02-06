'Путь в никуда': аналитик указал на опасность мирных переговоров в ОАЭ

В будущем мир очень пожалеет о том, что Запад поддался путинской тактике затягивания времени.

Трехсторонние переговоры Украины, РФ и США в Абу-Даби, которые прошли уже несколько раундов, – это "дорога в никуда", поскольку для Кремля они с самого начала были способом замылить глаза американцам, а не реальной попыткой положить конец войне. Об этом в своем блоге пишет военный аналитик, отставной генерал австралийской армии Мик Райан.

Иллюзия прогресса

"Эти переговоры о мире – дорога в никуда. Путин использует их только для того, чтобы выиграть время и убедить администрацию Трампа, что война идет только в худшую для Украины сторону", – акцентирует австралийский эксперт.

Аналитик подчеркнул мизерность достижений последнего раунда: обмен 157 пленными с каждой стороны, который, по его мнению, и без того произошел бы, потому что это уже 71-й с начала войны.

"Обмен пленными – это хорошо, но это отнюдь не результат именно этих переговоров. Украинцам и россиянам не нужен был летний продавец недвижимости (намек на спецпредставителя США Стива Виткоффа – УНИАН), чтобы помочь им обменять своих военнопленных", – пишет Райан.

Говоря о якобы успешности последнего раунда переговоров, американцы указали на прогресс в обсуждении технических вопросов, касающихся процедур внедрения и мониторинга режима прекращения огня. Но в том-то и проблема, что эти технические договоренности не имеют значения, пока не будут решены более важные политические вопросы, в которых прогресса нет – по территориям и по послевоенным гарантиям безопасности.

А без этих стратегических договоренностей не будет и прекращения боевых действий. И Россия как раз снова отклонила предложение о немедленном и безусловном прекращении огня.

"Гарантии безопасности, реальные гарантии, которые фактически обязывают союзников помочь в случае будущего нападения России на Украину, необходимы. Пока Украина не получит таких гарантий безопасности от российской агрессии, мирное соглашение маловероятно", – пишет аналитик.

Что касается передачи территорий, то, по мнению Райана, для Украины этот шаг неприемлем как с политической, так и с военной точки зрения. С другой стороны, акцентирует аналитик, Путину очень нужен Донбасс, чтобы предъявить его народу как трофей в оправдание всех потерь, которые понесла Россия в войне.

Иллюзия переговоров

Учитывая все вышеизложенное, австралийский аналитик считает весь переговорный процесс большим фейком, потому что для Кремля он является лишь частью более глобальной стратегии в войне. Эта стратегия, по мнению Райана, имеет четыре составляющие:

продолжение наступления на фронте,

массированные удары по украинской гражданской инфраструктуре,

экономическое и военное сотрудничество с Китаем, Ираном и КНДР,

когнитивная война против Запада, в рамках которой ложью и угрозами нужно удержать западные страны от продолжения помощи Украине.

"Краткосрочное мирное соглашение в ближайшие месяцы только помешает стратегии Путина. Текущий раунд переговоров – это путь в никуда. Путин использует их только как инструмент, чтобы выиграть время для реализации своей стратегии. Когда-нибудь в будущем мы оглянемся назад и глубоко пожалеем, что западные политики настолько терпели путинскую тактику затягивания времени", – резюмирует Райан.

