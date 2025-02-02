В Курской области 'задвохсотился' топ-чиновник РФ

Ефремов был награжден орденом донецких боевиков "герой ДНР".

В Курской области ликвидировали высокопоставленного российского чиновника, который пошел на войну добровольцем и даже получил звание "героя ДНР".

Как сообщает NEXTA Live, на Курщине "задвохсотился" вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов.

Он был командиром добровольческого отряда "Тигр", сформированного летом 2022 года на базе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Ефремов был награжден орденом донецких боевиков "герой ДНР".

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По информации российских пабликов, автомобиль Ефремова подорвался на мине. Также "задвохсотился" еще один российский офицер. По версии Z-пабликов, они "возвращались с боевого задания".

Ситуация на Курщине - последние новости

Как писал УНИАН, в Курской области (РФ) 47 отдельная механизированная бригада "Магура" вместе с подразделением 82 бригады отбили новый массированный штурм россиян - враг потерял целую роту солдат и технику на миллионы долларов. Россияне пытались вытеснить войска Сил обороны, однако все украинские подразделения бригады вошли во взаимодействие.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о Курской операции. По его словам, в таких боях нельзя недооценивать врага и учиться делать выводы из собственных ошибок.

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