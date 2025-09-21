По словам экспертов, значительную часть польской границы уже можно было бы охватить хорошей дрон-стеной.

Через несколько дней после того, как российские беспилотники вторглись на территорию Польши, главным вопросом в Европе оказалось не только то, намеренно ли РФ отправила почти два десятка дронов в воздушное пространство НАТО, но и, свидетельствует ли военная реакция альянса о способности противостоять такой растущей угрозе. Об этом пишет CNN.

Как пишет издание, если это было, как считают в Польше, преднамеренным испытанием обороны НАТО, то для РФ это был очень дешевый эксперимент.

После атаки польские правоохранители изъяли обломки российских беспилотников типа "Гербера", которые изготовлены из фанеры и пенопласта. Украинские разведчики считают, что их производство стоит около 10 тысяч долларов за штуку.

Тогда как самолеты НАТО, которые вылетели из-за этих дронов, стоят миллионы долларов. Поэтому демонстрация силы, которая обошлась в десятки тысяч долларов на топливо и техническое обслуживание, чтобы просто взлететь, не является эффективной.

"Асимметрия расходов не работает", - отметил исследователь лондонского аналитического центра по вопросам обороны (RUSI) Роберт Толласт.

По его словам, это не свидетельствует о том, что НАТО не может противостоять масштабным атакам дронов, ведь самолеты были очень эффективными в предотвращении массовой атаки иранских ракет и дронов на Израиль в апреле прошлого года. Однако Толласт отметил, что стоимость такой обороны в этом случае превысила миллиард долларов, что делает такой подход неприемлемым.

"Основная проблема заключается в том, что до Украины многие западные оборонные технологии просто не учитывали эту... асимметричную угрозу дронов", - отметил эксперт.

В то же время в секторе военных технологий считают, что многие учитывали эту угрозу, но министерства обороны многих стран НАТО очень медленно приспосабливаются к ней.

"Технология есть. Вероятно, значительную часть польской границы уже можно было бы охватить хорошей дрон-стеной", - подчеркнул генеральный директор MARSS Йоганес Пинл.

В CNN объяснили, что "дрон-стена" является концепцией многоуровневой сети обнаружения и перехвата. Такая идея широко пропагандируется среди стран Балтии, а также была недавно поддержана чиновниками ЕС.

Пинл добавил, что проблема заключается в том, что системы закупок НАТО "все еще находятся на уровне 80-х годов". В частности он привел пример перехватчика MARSS с искусственным интеллектом, который является "по сути ножом, разрезающим на скорости дрон".

"Сейчас они только пишут технические характеристики для этого. Мы используем его уже сейчас, мы работаем с ним годами. В Европе мы все еще не имеем технических характеристик для него", - подчеркнул специалист.

В свою очередь Толласт заметил:

"Один из ключевых уроков, который люди вынесли из Украины, - это просто экспериментировать".

По его словам, ключ к эффективной обороне от беспилотников - это "сочетание очень дорогих средств", таких как F-35 и батареи Patriot, которые показали в Польше на прошлой неделе, а также "средств, которые могут быть чуть менее надежными, таких как украинские перехватчики дронов".

Однако в CNN предупредили, даже если Европе удастся ускорить внедрение более экспериментальных технологий низшего уровня, то все равно останется проблема объема.

"По оценкам украинской оборонной разведки, опубликованным в июле, Россия сейчас выпускает 5500 единиц в месяц своего обновленного аналога Shahed, Geran, а также более дешевого варианта дрона Gerbera на своем быстрорастущем заводе в Татарстане. В этом месяце Россия впервые за одну ночь выпустила по Украине более 800 дронов", - подытожили в материале.

Сбитие российских дронов над Польшей - что известно

Ранее авиационный эксперт Анатолий Храпчинский рассказал о сумме, которую Польша потратила на уничтожение российских дронов. По его словам, на это было потрачено более 1 миллиона долларов, однако такие расходы нельзя назвать расточительством.

"Мы до конца не понимаем всей ситуации, которая произошла - западный мир закрывает некоторые вещи для обнародования...", - отметил Храпчинский.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские дроны над Польшей посылают НАТО два важных сигнала. Он отметил, что таким образом российский диктатор Владимир Путин "проверяет НАТО".

"На мой взгляд, они посылают еще один сигнал: "Не смейте предоставлять Украине дополнительные системы ПВО, они могут понадобиться вам самим", - отметил глава государства.

