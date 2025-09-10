Уже на этой неделе в Беларуси стартуют военные учения "Запад-2025".

Ночной налет российских беспилотников на Польшу, вероятно, напрямую связан с совместными военными учениями России и Беларуси, которые стартуют в ближайшие дни. Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

Он отметил, что в последние дни российские дроны уже систематически залетают в воздушное пространство Польши.

"То есть речь идет о систематическом продавливании позиции Варшавы и НАТО в целом. И если поляки не сбивали "Шахеды" раз, два, то они получили десять и теперь сбивают. И все же понимают, что Варшава точно не будет сейчас объявлять войну РФ из-за 10 "Шахедов". Это прекрасно понимают в Кремле, поэтому и используют эту тактику постепенного продавливания", - сказал Катков.

Видео дня

Он отметил, что Россия пытается всегда действовать глобально. И поэтому этой атакой они не только проверяли политическую реакцию Польши, США или всего НАТО. Но и проверяли боевую готовность Польши.

"Они замеряли скорость реакции польской системы ПВО, системы передачи команд, какой наряд сил выделяется. И это все непосредственно перед учениями "Запад-2025". Мне кажется, что все это является частями одного пазла", - добавил Катков.

В то же время эксперт высказался о возможности совместного с Польшей сбивания воздушных целей над западными областями Украины. Он отметил, что такую идею будет сложно реализовать.

"Это о совместных воздушных операциях. Надо, чтобы информация о месте нахождения этих самолетов передавалась и циркулировала в объединенной информационной системе. Надо к этому идти. Но это не так, что поляки прилетели и начали что-то сбивать. Лучше условно выделить полякам зону над западными областями, при условии, что они будут сбивать все. Но будут ли они действительно сбивать все, если дрон не летит на них? Поэтому это сложные моменты", - пояснил Катков.

Удар по Польше: что известно

Как писал УНИАН, этой ночью российские российские дроны массово залетели на территорию Польши. По словам премьера страны Дональда Туска, всего воздушное пространство страны нарушили около 19 российских БПЛА. Значительное количество из них прилетело с территории Беларуси, отметил Туск. Он также сообщил о сбитии четырех беспилотников.

По словам нардепа Романа Костенко, российская атака была целенаправленной. Также он зявил, что сейчас важна реакция Соединенных Штатов на эту ситуацию. Поскольку Путин, прилетев из Китая, начал "делать те вещи, которые до этого не делал".

Вас также могут заинтересовать новости: