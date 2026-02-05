Не дизайн-трюк: для чего на самом деле устанавливают 'акульий плавник' на крыше автомобиля

Этот компактный модуль скрывает десятки антенн, обеспечивает связь, навигацию и мультимедиа и лишь частично влияет на аэродинамику автомобиля.

Небольшой выступ в форме акулий плавник на крыше современных автомобилей – это не просто дизайнерский элемент, а важный технический компонент, от которого зависит работа многих систем связи, пишет BGR.

Ранее автомобили оснащались длинными металлическими штыревыми антеннами, которые использовались преимущественно для приема радиосигналов. С развитием технологий и изменением автомобильного дизайна производители отказались от громоздких антенн в пользу компактного модуля, интегрированного в крышу машины.

Внутри так называемого "акульего плавника" может размещаться более десятка различных антенн. Они отвечают за работу Bluetooth, мобильной связи, Wi-Fi, GPS, спутниковых систем, мультимедиа и сервисов поддержки автомобиля. Расположение на крыше обеспечивает стабильный прием сигнала благодаря открытому обзору неба.

Видео дня

Форма плавника также имеет аэродинамическое значение. Считается, что она уменьшает сопротивление воздуха по сравнению со штыревыми антеннами и лучше вписывается в обтекаемый дизайн современных авто. Впрочем, инженеры отмечают, что реальное влияние на расход топлива минимально и часто незаметно.

Несмотря на популярность "акульих плавников", некоторые автопроизводители еще не полностью отказались от классических антенн. Так, в 2021 году отдельные модели пикапов Chevrolet и GMC все еще оснащались штыревыми антеннами. В General Motors объясняли это тем, что традиционные антенны обеспечивают лучший прием AM/FM-сигналов по сравнению с компактными модулями.

Вас также могут заинтересовать новости: