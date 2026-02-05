РФ вернется во времена мамонтов: эксперт о блокировке Starlink для россиян

Ранее о катастрофической ситуации для РФ из-за блокировки Starlink сообщала украинская сторона.

РФ относительно недавно начала выстраивать свою систему связи, используя терминалы Starlink. Поэтому их блокировка не станет столь критичной для врага, как это могло бы быть для Украины. Об этом заявил военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV.

"Они переняли украинский опыт и тысячами закупали через Объединенные Арабские Эмираты, Армению, Казахстан... Но основа армейской связи, она всегда была и есть, это такие радиостанции советских времен. И я считаю, что российская армия менее зависима от Старлинков, чем, например, украинская армия", – сказал Жирохов.

Эксперт добавил, что Украина с самого начала строила систему связи и управления, опираясь на Starlink, имея опыт в этих технологиях.

"Сейчас у россиян будет определенный период, я думаю не очень большой, пару-тройку недель они будут перестраиваться. Но у них была, ну, по крайней мере на 22-й год, работающая система. Да, она работала через пень-колоду, как и все в России. Она не могла передавать большие объемы информации. Но свою основную армейскую функцию она выполняла. Поэтому они просто вернутся во времена мамонтов, до 22 года", – добавил Жирохов.

Блокировка Starlink для РФ: что известно

Напомним, ранее российская сторона сообщила о массовых отключениях терминалов Starlink по всему фронту. Они, в частности, заявляли, что у РФ нет альтернатив этому спутниковому интернету.

Также о критической ситуации для РФ на фоне блокировки Starlink сообщил и советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов. По его словам, в результате этого РФ остановила штурмовые действия на многих участках фронта.

