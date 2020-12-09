Политик утверждает, что не может отказаться от своего имени.

Депутат одного из местных советов Намибии Адольф Гитлер Унона заявил, что не имеет ничего общего со своим тезкой - печально известным диктатором Третьего Рейха.

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Как сообщает Namibian, после того, как по мировым СМИ разлетелась новость о победе на выборах в Намибии «Адольфа Гитлера», политик вынужден защищать свое доброе имя.

«Гитлер был сопрной личностью, который захватывал и убивал людей в глобальных масштабах, я не похож на него», - заявил депутат.

По словам Адольфа Гитлера, он не может сменить свое имя, и не знает, зачем отец назвал его так.

Депутат также осудил СМИ, которые публиковали его фотографию рядом с фотографией нацистского диктатора.По его словам, если бы он мог, то отказался бы от имени Гитлера в связи со зверствами, которые тот совершил.

Адольф Гитлер Унона заверил, что людям не следует волноваться на его счет, или на счет его имени. Коллеги и друзья политика отзываются о нем положительно.

Адольф Гитлер в Намибии

Ранее сообщалось, что в Намибии (Южная Африка) победу на местных выборах одержал политик по имени Адольф Гитлер Унона (Adolf Hitler Uunona). Он обошел своего соперника, набрав 85% голосов. политик получил кресло в одном из местных советов страны по списку правящей партии SWAPO.

Адольф Гитлер объяснял журналистам, что не имеет ничего общего с нацистами и не желает завоевать мир.

Современная Намибия была колонией Германской империи с 1884 года и до конца Первой мировой войны. Многие улицы там до сих пор носят немецкие названия, а люди берут себе немецкие имена.

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Автор: Дмитрий Захаров