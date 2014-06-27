Грузия обещает разделить с Абхазией и Южной Осетией преимущества ассоциации с ЕС

Об этом заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на пресс-конференции после подписания соглашения в Брюсселе.

Об этом пишет "Сегодня".

"Мы дали четкий сигнал, что двери для наших братьев из Абхазии и Южной Осетии открыты. И они также могут пользоваться преимуществами соглашения - зоной свободной торговли, визовой либерализацией, образовательными программами... И мы будем рады разделить этот процесс с ними", - заявил Гарибашвили.

Он добавил, что цель Грузии - полноправное членство в Евросоюзе.

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"Достижение наших целей зависит от стабильности в регионе. И мы ценим поддержку ЕС территориальной целостности Грузии", - заявил Гарибашвили.

Как сообщалось, сегодня ЕС подписал Соглашения об ассоциации с Грузией и Молдовой, а также экономическую часть соглашения - с Украиной.