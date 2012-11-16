Еврокомиссар: мы не знаем, куда дойдет "Южный поток"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил на пресс-конференции.

“Южный поток” – это огромный проект с поставкой до 63 млрд. кубометров газа в год... И мы не знаем, где он завершится – в Сербии, в Италии, мы не знаем, какие маршруты будут использованы”, - сказал комиссар.

При этом, он отметил, что Еврокомиссия находится в постоянном контакте по этому вопросу с российским “Газпромом” и правительством.

Комиссар также подчеркнул, что главными вопросами для Еврокомиссии в оценке “Южного потока” будет оставаться защита окружающей природной среды и соответствие правилам внутреннего энергетического рынка.

По теме: Европа всерьез решила избавиться от российской газовой зависимости

Справка УНИАН. С целью диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект по строительству газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы - «Южный поток» в обход территории Украины. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

Строительство газопровода планируется начать в декабре текущего года.

Акционерами компании – оператора морского участка газопровода «Южный поток» - South Stream Transport AG являются «Газпром» (50%), итальянская Eni (20%), немецкая Wintershall и французская EDF - по 15%.