СМИ: Европа всерьез решила избавиться от российской газовой зависимости

Этот закон одобрил внутреннюю либерализацию купли-продажи газа и запретил коммерческий контроль за «голубым золотом» со стороны монополистов, не входящих в ЕС, пишет Маттео Каццулани в статье для Il Legno Storto, сообщает inosmi.ru.

Проект закона, ставший известным благодаря агентству Reuters, был составлен ради трех целей.

Первая - реальная интеграции Старого Света в энергетической сфере, вторая – снизить зависимость от поставок из России (единый европейский энергетический рынок позволяет получать газ из Норвегии, Северной Африки и Катара, а не только России), третья - экологическая (соединение всех газопроводов 27 европейских стран в единую сеть и свободная циркуляция газа позволят странам, зависящим от российских поставок, не использовать для сокращения этой зависимости уголь, который является очень вредным для окружающей среды).

Слова европейского комиссара по энергетике Гюнтера Эттингера подтверждают проект закона, разработанного Европейской комиссией. Эттингер хочет, чтобы в течение нескольких лет были разработаны общие цены для всех европейских энергетических компаний, вынужденных заключать контракты с неевропейскими поставщиками.