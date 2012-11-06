Палестинского лидера достанут из могилы, чтобы проверить версию об убийстве

В частности, неназванный западный дипломат, которого цитируют агентства, сказал, что группа швейцарских исследователей, одна из двух, работающих над установлением причин смерти Я.Арафата, уже посетила его могилу в городе Рамалла на Западном берегу Иордана и запланировала 26 ноября провести эксгумацию тела, чтобы взять образцы в присутствии членов второй – французской - группы.

Эту же информацию подтвердил и неназванный палестинский источник.

Швейцарская и французская группы работают независимо одна от другой по поручению вдовы палестинского лидера Сухи и Палестинской национальной администрации. Каждая из этих групп критикует работу другой.

Исследования начали проводить после того, как швейцарские ученые обнаружили в одежде, которой Я.Арафат пользовался в последние дни своей жизни, следы полония.

Я.Арафат умер в военном госпитале во Франции в ноябре 2004 года, по словам французских врачей, от обширного инсульта через несколько недель после того, как его здоровье резко ухудшилось, и причины этого ухудшения не смогли установить точно.

Полоний был в свое время, как считают, использован для убийства бывшего агента российских спецслужб Александра Литвиненко, он умер в 2006 году в Лондоне, где получил убежище, а затем и британское гражданство.