Палестинского лидера достанут из могилы, чтобы проверить версию об убийстве

07:39, 06 ноября 2012
Мир
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Западные и палестинские источники сообщают, что останки бывшего палестинского лидера Ясира Арафата должны эксгумировать 26 ноября.

Могила Ясира Арафата, фото с сайта lorien22.livejournal.com/
Эксгумация проводится, чтобы проверить утверждения об убийстве с применением радиационных веществ, сообщает Радио «Свобода».

В частности, неназванный западный дипломат, которого цитируют агентства, сказал, что группа швейцарских исследователей, одна из двух, работающих над установлением причин смерти Я.Арафата, уже посетила его могилу в городе Рамалла на Западном берегу Иордана и запланировала 26 ноября провести эксгумацию тела, чтобы взять образцы в присутствии членов второй – французской - группы.

Эту же информацию подтвердил и неназванный палестинский источник.

Швейцарская и французская группы работают независимо одна от другой по поручению вдовы палестинского лидера Сухи и Палестинской национальной администрации. Каждая из этих групп критикует работу другой.

Исследования начали проводить после того, как швейцарские ученые обнаружили в одежде, которой Я.Арафат пользовался в последние дни своей жизни, следы полония.

Я.Арафат умер в военном госпитале во Франции в ноябре 2004 года, по словам французских врачей, от обширного инсульта через несколько недель после того, как его здоровье резко ухудшилось, и причины этого ухудшения не смогли установить точно.

Полоний был в свое время, как считают, использован для убийства бывшего агента российских спецслужб Александра Литвиненко, он умер в 2006 году в Лондоне, где получил убежище, а затем и британское гражданство.

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