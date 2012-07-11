Вдова Арафата обратилась в суд Франции, чтобы узнать причины смерти мужа

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил ее адвокат.

"Мадам Суха Арафат, вдова палестинского лидера Ясира Арафата, поручила парижскому адвокатскому бюро подать во французские судебные инстанции иск против неизвестного лица. Она надеется, что судебные органы смогут установить точные обстоятельства смерти ее мужа", - говорится в коммюнике кабинета адвоката Пьера-Оливье Сюра.

По официальной информации, Я.Арафат скончался 11 ноября 2004 года в военном госпитале Перси под Парижем, куда его доставили за несколько дней до смерти.

Ранее палестинские власти решили пригласить швейцарских ученых на Западный берег реки Иордан для эксгумации останков Я.Арафата и определения причин его смерти. Провести расследование решили после того, как на прошлой неделе катарский телеканал "Аль-Джазира"объявил об обнаружении в личных вещах Я.Арафата и пробах биологических жидкостей радиоактивного вещества полоний-210. Анализы по просьбе журналистов сделали ученые из Института радиофизики в швейцарском городе Лозанне.

Я.Арафат похоронен в Рамаллахе, административном центре Западного берега, рядом с президентской резиденцией, где он провел последние годы жизни.