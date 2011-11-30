Политическое и военное крыло сирийской оппозиции объединились

Сирийский национальный совет (СНС) - крупнейший альянс оппозиционных группировок в стране и "Свободная сирийская армия" (ССА) - объединение военных, покинувших правительственную армию, заявили о создании совместного комитета для "координации оперативных действий, а также шагов в области информационной и общей политики", сообщили во вторник арабские СМИ.

О формировании координационного комитета было объявлено после состоявшейся минувшим днем первой встречи лидеров СНС - Бурхана Гальюна - и ССА - бывшего полковника сирийской армии Рияда аль-Асаада.

Глава Нацсовета заверил бывшего полковника, что СНС "обязуется предоставлять "Свободной армии" необходимые средства, которые помогают ей защищать мирных сирийцев от правящего режима и поддерживать единство страны". Со своей стороны аль-Асаад отметил, что его армия "выступает исключительно за защиту гражданского населения и отвергает любой конфликт или вооруженное противостояние внутри страны".

Созданный координационный комитет приступает к работе немедленно, встречи представителей СНС и ССА должны определять совместную политику двух ветвей - политической и военной - сирийской оппозиции.

Несколько месяцев назад перебежчики из сирийской армии в приграничных с Турцией районах сформировали "Свободную сирийскую армию" (ССА), выступающую за вооруженное свержение действующего в стране режима, напрминает РИА Новости. Отряды ССА уже вступали в вооруженные столкновения с правительственными войскам во многих сирийских городах. Самой громкой акцией ССА стало нападение две недели назад на комплекс зданий Разведывательной службы ВВС Сирии в пригороде Дамаска. Согласно заявлению главы ССА, в настоящее время в рядах "Свободной армии" состоит более 20 тысяч человек.

Сирийский национальный совет (СНС) - наиболее крупное и представительное объединение сирийской оппозиции. В его состав входят 230 оппозиционных политиков, как проживающих в Сирии, так и за ее пределами. О формировании СНС под руководством Бурхана Гальюна было объявлено 2 октября в Стамбуле. Сам Гальюн до последнего времени выступал за мирные способы урегулирования внутрисирийского конфликта.