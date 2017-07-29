ЕК открыла дело против Польши из-за "диктаторской" судебной реформы

Европейская комиссия официально начала против Польши санкционную процедуру из-за закона, который якобы подрывает независимость судов.

Соответствующая информация была обнародована в субботу в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

У польских властей есть один месяц, чтобы ответить на письмо с официальным сообщением, которое было направлено Варшаве после публикации в Польском Официальном журнале закона об организации судов.

"Основное правовое беспокойство Комиссии, которое вызывает закон об организации судов общей юрисдикции, связано с дискриминацией по признаку пола из-за введения разного возраста выхода на пенсию для судей-женщин (60 лет) и судей-мужчин (65 лет). Это противоречит статье 157 Договора о функционировании Европейского Союза и Директиве 2006/54 по обеспечению гендерного равенства в сфере занятости", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБой за суд: в Польше ультраправые обещают "антимайдан" в борьбе за контроль над Верховным судом

Кроме того, в Комиссии также вызывает опасения, что предоставление министру юстиции широких полномочий в вопросах продления срока полномочий судей, достигших пенсионного возраста, а также полномочий увольнять и назначать председателей судов, подорвет независимость польских судов.

"Новые правила позволят министру юстиции влиять на отдельных судей, в частности, расплывчатыми критериями продолжать их мандаты, тем самым подрывая принцип несменяемости судей", - отмечают в ЕК.

В Брюсселе также отмечают, что закон позволяет судьям при снижении пенсионного возраста продолжить их мандат министром юстиции на срок до 10 лет для женщин-судей и 5 лет для судей-мужчин. Кроме того, нет определенных временных рамок для принятия министром юстиции решения о продлении мандата, что позволит ему сохранить влияние на судей до завершения их судебных полномочий.

В ЕК также сообщили, что вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс вчера отправил письмо польскому министру иностранных дел, напомнив о приглашении для него и польского министра юстиции встретиться в Брюсселе, чтобы возобновить диалог. В контексте диалога верховенства права Тиммерманс сказал: "Рука Комиссии все еще протянута польской власти, надеясь на конструктивный диалог".

Польское правительство должно предоставить ответ в течение одного месяца.

"Изучив ответ Польши, или если замечания не будут представлены в установленный срок, Комиссия может выдать обоснованное мнение, что является вторым этапом процедуры нарушения", - добавили в Еврокомиссии.

Читайте такжеСША предостерегли Польшу о внедрении противоречивой судебной реформы

Как сообщал УНИАН, 24 июля президент Польши Анджей Дуда наложил вето на противоречивые законы о Верховном суде и Национальном совете судей.

Принятие этих законов польским парламентом вызвало массовые протесты внутри Польши и критику за рубежом.

25 июля президент Польши Анджей Дуда подписал один из трех законов, принятых парламентом Польши в рамках противоречивой судебной реформы, инициированной правительством.