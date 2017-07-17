В Польше протестовали против судебной реформы

01:34, 17 июля 2017
Мир
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Самый большой митинг состоялся в столице страны Варшаве. Полиция оценила количество участников в 4,5 тысячи человек.

Протест против судебной реформы в Кракове / REUTERS

В крупнейших городах Польши в воскресенье, 16 июля, тысячи людей вышли на акции протеста против судебной реформы. В них приняли участие сторонники оппозиции разных идеологических направлений.

Самый большой митинг состоялся в столице страны Варшаве. Полиция оценила количество участников в 4,5 тысячи человек, местная власть заявила о десяти тысячах, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters. Менее многочисленные акции прошли в Кракове, Катовице и других городах.

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"Позор, позор!", - скандировали протестующие в Варшаве перед зданием Сейма, держа в руках флаги Польши и Евросоюза. Участники акции также называли Ярослава Качиньского - лидера правящей партии "Право и справедливость" (ПиС) - "диктатором". Телеканал TVP, контролируемый государством, назвал протесты "попыткой организовать переворот против демократически избранной власти".

Протест против судебной реформы в Варшаве / REUTERS

Как сообщалось, накануне на акции вышли несколько сотен человек, 31 участника протестов задержала полиция.

Сенат Польши вслед за нижней палатой парламента - Сеймом - проголосовал за поправки к закону о Национальном судебном совете и структуре судов. Нововведения подчиняют Верховный суд страны министерству юстиции и усиливают влияние правительства на назначение глав судов. Польская оппозиция резко осудила изменения в системе правосудия. Еврокомиссия планирует на следующей неделе дать свою оценку судебной реформе.

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Теги: #судебная реформа в Польше#протесты в Польше