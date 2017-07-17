В Польше протестовали против судебной реформы

В крупнейших городах Польши в воскресенье, 16 июля, тысячи людей вышли на акции протеста против судебной реформы. В них приняли участие сторонники оппозиции разных идеологических направлений.

Самый большой митинг состоялся в столице страны Варшаве. Полиция оценила количество участников в 4,5 тысячи человек, местная власть заявила о десяти тысячах, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters. Менее многочисленные акции прошли в Кракове, Катовице и других городах.

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"Позор, позор!", - скандировали протестующие в Варшаве перед зданием Сейма, держа в руках флаги Польши и Евросоюза. Участники акции также называли Ярослава Качиньского - лидера правящей партии "Право и справедливость" (ПиС) - "диктатором". Телеканал TVP, контролируемый государством, назвал протесты "попыткой организовать переворот против демократически избранной власти".

Как сообщалось, накануне на акции вышли несколько сотен человек, 31 участника протестов задержала полиция.

Сенат Польши вслед за нижней палатой парламента - Сеймом - проголосовал за поправки к закону о Национальном судебном совете и структуре судов. Нововведения подчиняют Верховный суд страны министерству юстиции и усиливают влияние правительства на назначение глав судов. Польская оппозиция резко осудила изменения в системе правосудия. Еврокомиссия планирует на следующей неделе дать свою оценку судебной реформе.