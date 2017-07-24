Президент Польши ветировал "диктаторские" законы, вызвавшие массовые протесты поляков

Президент Польши наложил вето на законы о Верховном суде и Государственной раде судопроизводства. Анджей Дуда подчеркнул, что изменения в судебной системе Польши нужны, но он против идеи усиления власти генерального прокурора над Верховным судом. Он также призвал успокоить общественные настроения, пишет Польское радио.

Дуда отметил, что он провел многочисленные консультации с юристами, политиками, прежде всего с Зофией Ромашевской, которая, как сказал, имела решающее влияние на его решение.

Президент сожалеет, что ему не представили законопроект о Верховном суде перед голосованием в парламенте. Дуда подчеркнул, что в польской законодательной традиции никогда не было решений, согласно которым генеральный прокурор может вмешиваться в работу Верховного суда.

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Анджей Дуда подчеркнул, что он сторонник реформы судоустройства, но «разумной реформы».

Президент Польши сообщил также, что в рамках президентской законодательной инициативы, он подготовит собственные проекты законов о Верховном суде и Государственном совете судопроизводства. По словам Анджея Дуды, законопроекты будут готовы в течение двух месяцев.

Напомним, ночью 22 июля Сенат Польши несмотря на протесты принял поддержанный ранее Сеймом закон о Верховном суде. Чтобы закон вступил в силу, его еще должен подписать президент Польши Анджей Дуда.

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Как известно, оппозиция считает документ "покушением на демократию" в стране. Его принятие сопровождается массовыми протестами. Документ встретил критику и за рубежом.

Согласно закону, Верховный суд страны будет подчиняться министерству юстиции. Глава минюста сможет самостоятельно назначать председателей апелляционных и окружных судов, без консультаций с представителями органов правосудия. Также закон предоставляет депутатам роль в выборе членов Национального судебного совета - органа, который назначает судей.