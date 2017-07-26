Трамп запретит трансгендерам служить в армии США

17:26, 26 июля 2017
Мир
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По словам Трампа, трансгендеры принесут в армию срывы.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что не разрешит трансгендерам служить в армии США. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Трампа, солдаты в американской армии должны быть сосредоточены на победе и не быть обремененными медицинским показаниям и срывами, которые будут в армии в случае службы трансгендеров.

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«После консультации с моими генералами и военными экспертами, пожалуйста, имейте в виду, что правительство Соединенных Штатов не позволять лицам трансгендерам служить в любом качестве в Вооруженных силах США. Наши военные должны быть сосредоточены на решающем и ошеломляющей победе и они не могут быть обременены огромными медицинскими издержками и срывами, которые повлекут трансгендеры в армии», - написал американский лидер.

Как сообщал УНИАН ранее, Пентагон разрешил военнослужащему нетрадиционной сексуальной ориентации Натаниэлю Беме принять участие в гей-параде в Сиэтле в военной форме.

Натаниэль Беме числится в ВВС Национальной гвардии. Он поступил на военную службу в 2001 году и долгое время скрывал свою нетрадиционную ориентацию.

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