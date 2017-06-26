Заплакал от радости: Пентагон разрешил военному надеть форму на гей-парад

Пентагон разрешил военнослужащему нетрадиционной сексуальной ориентации Натаниэлю Беме принять участие в гей-параде в Сиэтле в военной форме, пишет king5.

Отмечается, что Натаниэль Беме числится в ВВС Национальной гвардии. Он поступил на военную службу в 2001 году и долгое время скрывал свою нетрадиционную ориентацию.

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"Когда я служил в Ираке, существовала политика "не спрашивай-не говори", и мне, как и многим моим коллегам, приходилось молчать", - заявил Беме, добавив, что он заплакал от радости, когда получил письмо с разрешением надеть на гей-парад форму. Вооруженные силы США 22 декабря 2010 года официально отменили политику "не спрашивай — не говори", которая запрещала служить в армии тем, кто не скрывал свою нетрадиционную ориентацию.

Как сообщал УНИАН ранее, полиция в Стамбуле разогнала участников несанкционированного марша за права лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ). Организаторы демонстрации заявляли, что марш состоится, несмотря на запрет со стороны городской власти. Небольшие группы людей собирались на подходах к площади Таксим, но вокруг было гораздо больше полиции.